Elon Musk'tan sevindiren Cybertruck açıklaması

22 Kasım 2019'da Tesla Cybertruck isimli zırhlı elektrikli aracını tanıtmıştı. Hatta lansmanında zırhlı bir araç olmasına rağmen çekiçle camına vurulduğunda camı kırılan Cybertruck, bütün dünyanın ilgisini çekerek iyi bir reklam yapmıştı. Özelliklerine göz gezdirirsek eğer Tesla Cybertruck, yaklaşık 2.9 saniyede saatte 100 kilometre hıza çıkabiliyor. Farklı batarya seçenekleri olan araç; 400 kilometre, 480 kilometre ve 800 kilometre gibi farklı menzil seçeneklerine sahip olabiliyor. Bu pickup'ın sahip olduğu bataryalarsa, "Superchargers" isimli teknoloji aracılığıyla 250 kW şarjı destekleyecek.

Büyük cüssesi ile dikkat çeken Cybertruck acaba başka ülkelerin yollarında nasıl bir performans sergileyecek sorusunu akıllara getirdi. Twitter üzerinden bir kullanıcı Elon Musk'ı etiketleyerek " Avrupa yollarına daha uygun boyutta bir cybertruck görebilecekmiyiz? " diye bir soru yöneltti. Elon Musk soruya " Büyük olasılıkla yolda " yanıtını verdi. Bu açıklamaya göre cüsseli olan Cybertruck, avrupa modelleri için daha küçük boyutlu üretilecek.