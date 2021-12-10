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Teknoloji Elon Musk'tan şaşırtan karar: Bırakmak istiyorum
Teknoloji

Elon Musk'tan şaşırtan karar: Bırakmak istiyorum

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, CEO görevlerinden ayrılmak istediğini açıkladı. Twitter paylaşımında Musk, yapmak istediği mesleği de söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 12:30:00 -
Elon Musk'tan şaşırtan karar: Bırakmak istiyorum

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, işini bırakmayı düşündüğünü söyledi. Elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın aynı zamanda kurucusu Musk, yoğun çalışma temposundan sıkıldığını belirtti.

Sıklıkla Twitter paylaşımları ile gündeme gelen milyarder iş insanı, yine dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO’su artık işini bırakmak istediğini açıkladı. “İşimi bırakmayı ve influencer olmayı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Her gün sürekli çalışıyorum

Musk’ın ciddi olup olmadığı henüz bilinmezken daha önce de işinden sıkıldığını belli etmişti. Reuters’ın haberine göre, Ocak ayında yaptığı bir konferans görüşmesinde de Tesla’nın sadece birkaç yıl CEO’su olmak istediğini söyledi. Elon Musk, “Haftanın 7 günü uyandığım andan uyuyana kadar gece gündüz çalışmak yerine biraz daha boş zaman olması güzel olurdu. Oldukça yoğun.” dedi.

Bununla birlikte, Elon Musk’ın influencer olursa büyük kazançlar elde edeceği de düşünülüyor. Zira attığı her tweet olay oluyor, sadece bir kelime bile yazsa kripto borsaları şiddetli bir dalgalanma dahi yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda yeni bir köpek sahiplenen Musk, köpeğine Floki ismini verdiğini Twitter’da yazdı. Ardından bunu bir mesaj olarak algılayan binlerce kişi, Floki isimli kripto para birimlerine yöneldi. Aynı ismi taşıyan birkaç kripto para birimi ani yükselişe geçti.

 

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