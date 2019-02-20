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Elon Musk'tan kripto para açıklaması

Tesla'nın Ceo'su Elon Musk, "Bitcoin’in yapısı muhteşem; ancak, Tesla kaynaklarının kripto para işine sokulmasının bir yararı olacağına inanmıyorum" dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:08
Elon Musk'tan kripto para açıklaması

Önceki konuşmalarında Bitcoin’den esprili bir şekilde söz eden Musk, "Bitcoin’in yapısı muhteşem; ancak, Tesla kaynaklarının kripto para işine sokulmasının bir yararı olacağına inanmıyorum" dedi.

ARK Invest’in CEO’su Catherine D. Wood’un sorularını podcast üzerinden yanıtlayan Musk, kripto para madenciliğindeki aşırı enerji kullanımına dikkat çekti:

"Kağıt para tarihe karışıyor ve değerlerin transferinde kripto para, kağıt para kullanımından çok daha iyi; ancak, bunun da olumlu ve olumsuz yönleri var. Bitcoin madenciliğindeki çok yoğun enerji tüketimi de bunlardan biri."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:08
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