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Dünya Elon Musk'tan kafaları karıştıran uyarı: Bu sözlerime dikkat edin
Dünya

Elon Musk'tan kafaları karıştıran uyarı: Bu sözlerime dikkat edin

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, dünya genelinde düşen doğum oranlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 08:18:00 -
Elon Musk'tan kafaları karıştıran uyarı: Bu sözlerime dikkat edin

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, düşen doğum oranlarına dikkat çekerek "Çok daha fazla endişelenmeliyiz. Dünya için yeterli insan yoksa, Mars için kesinlikle yeterli olmayacaktır" dedi.
Sosyal medyadan bazı tweet'ler atan ünlü iş insanı Elon Musk, doğum oranlarındaki düşüşle ilgili haberleri takipçileriyle paylaştı.

NPR'de yayınlanan "ABD doğum oranları 2020'de yüzde 4 düştü" başlıklı haberin yanı sıra BBC'nin "Doğurganlık oranı: Doğum oranlarında küresel çöküş" haberini de paylaşan Musk bir sonraki tweet'inde ise yorum yaparak "Nüfusun düşüşü hakkında çok daha fazla endişelenmeliyiz" diye yazdı.

Mars'a koloni yapma planları olduğu bilinen Musk, "Dünya için yeterli insan yoksa, Mars için kesinlikle yeterli olmayacaktır" dedi.

Elon Musk, geçen sene Aralık ayında bu konuya bir kez daha değinmişti. Musk dünyada "yeterli insan" olmadığını ve bunun insan medeniyetini tehdit edebileceğini söylemişti.

Altı çocuk babası olan Elon Musk, Wall Street Journal etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Uygarlık için en büyük risklerden birinin düşük doğum oranı ve hızla azalan doğum oranı olduğunu düşünüyorum" dedi. Musk, "Bilim insanları da dahil olmak üzere pek çok insan dünyada zaten çok fazla insan olduğunu ve nüfusun kontrolden çıktığını düşünüyor ama durum tam tersi, lütfen sayılara bakın eğer insanların daha fazla çocuğu olmazsa, medeniyet çökecek, sözlerime dikkat edin” diye eklemişti.

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