Elon Musk'tan ChatGPT'ye rakip!

Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI’ın ilk yapay zekasını piyasaya sürdü.

Tesla ve SpaceXin CEO’su Elon Musk, Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla kurduğu yeni yapay zeka sistemi Grok'u piyasaya sürdü.

Musk, Grok’un bir yıl önce 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu X’ten gelen bilgilere anlık erişebildiğini söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, sohbet robotunun alaycılığı sevdiğini ve biraz mizahla yanıt verdiğini belirten Musk, Grok’a daha fazla kişilik kazandırmanın giderek kalabalıklaşan bir pazarda öne çıkmasını sağlayacağını umduğunu ekledi.

Premium+ hizmeti aylık 16 dolar

Geçen hafta eninde sonunda “yapay zekanın her şeyi yapabileceğini” ve insan işini geçersiz kılacağını söyleyen Musk, bu yılın başlarında xAI’ı kurdu. Sadece birkaç ay içinde yaratılmış olmasına rağmen Musk, diğer yapay zeka modellerine rakip olduğunu iddia ediyor.

Daha önce Google DeepMind ve Microsoft’ta çalışmış olan mühendislerden oluşan ekibi, Musk’ın 2015 yılında kurduğu ancak üç yıl sonra ayrıldığı OpenAI gibi daha köklü rakipleri yakalamak için yarışıyor.

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xAI, Grok’un matematiksel sorgulara yanıt verme veya mantık gösterme yeteneğinin ChatGPT’nin ilk sürümünü destekleyen model olan OpenAI’nin GPT-3.5 modeliyle benzer olduğunu söyledi. Ancak xAI, mart ayında en son GPT-4 modelini yayınlayan OpenAI’nin gerisinde olduğunu da kabul etti.

Grok, deneme süresini tamamladıktan sonra, uygulamanın aylık yaklaşık 16 dolar tutarındaki yeni “Premium+” hizmetine başlayacak.