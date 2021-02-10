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Dünya Elon Musk'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
Dünya

Elon Musk'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı

Son günlerde çip tartışması nedeniyle tepkilerin odağında olan SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bu kez Mars'ta bir koloni kurmak istediğini söyledi. Musk, "Mars şehri muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'ndan önce kendi kendine yetecek şekilde ayakta tutmaya çalışmalıyız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:29:00 -
Elon Musk'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı

Uzay araştırmaları yürüten SpaceX'in CEO'luk görevini üstlenen Elon Musk'ın en büyük projelerinden biri Mars'a gitmek ve Mars'ta bir koloni kurmak. Musk ve Musk'a bağlı şirketler bunun için canla başla çalışıyor. Elon Musk ise 2020 Mars Topluluğu Sanal Konvansiyonu'nda yaptığı açıklamada Mars hayali hakkında daha fazla şey söylüyor. Üstelik ünlü milyarderlerin söyledikleri arasında 3. Dünya Savaşı'na yönelik bir uyarı da bulunuyor.

Hedef kendi kendime idame ettiren bir şehir

Elon Musk, 2020 Mars Topluluğu Sanal Konvansiyonu'nda yaptığı açıklamada, hedefinin muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'ndan önce Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir yaratmak olduğunu ifade etti. Musk bunu hedeflemenin yararlı olacağını düşündüğünü söylerken, hedefin sadece birkaç kişi veya bir üs değil, kendi kendini idame ettiren bir şehir olması gerektiğini belirtti.

3. Dünya savaşından önce ayakta tutmalıyız

İnsanlığın dünya üzerindeki yaşamının büyük bir savaşla, süper yanardağ patlamasıyla, gök taşı çarpmasıyla ya da kendi kendine yok olabilebileceği yönünde yorum yapan ünlü isim, olası bir 3. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir kurma olasılığının oldukça düşük olduğunu kaydetti. Musk buna ek olarak, ''Bu şehri muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'ndan önce kendi kendine yetecek şekilde ayakta tutmaya çalışmalıyız'' dedi.

Dünya'dan Mars'a herhangi bir sebeple tedarik sağlanamaması halinde Mars'taki şehrin yok olup olmayacağını test etmenin önemini vurgulayan Musk, ''3. Dünya Savaşı’ndan önce ya da sonra Mars’ta kendi kendine yetebilen bir şehir yaratabilecek miyiz? Umarım böyle bir savaş asla olmaz. Ancak böyle bir şehir kurmak istiyorsak bunu savaştan önce denemeliyiz” ifadelerini kullandı.

"Biraz cılız görünüyoruz"

Öte yandan Elon Musk, "Açıkçası, medeniyet mevcut durumda çok güçlü görünmüyor, biliyorsunuz, şu anda biraz cılız görünüyoruz" diye de ekleme yaptı. Musk, daha önce 2050 yılına kadar Mars'ta bir şehir kurma arzusunu dile getirmişti.

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