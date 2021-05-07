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Elon Musk'ın uyduları bugün de görüldü
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Teknoloji Elon Musk'ın uyduları bugün de görüldü
Teknoloji

Elon Musk'ın uyduları bugün de görüldü

Dün olduğu gibi bugün de Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde görülmeye devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 22:23:00 -
Elon Musk'ın uyduları bugün de görüldü

Dün olduğu gibi bugün de Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde görülmeye devam etti.

Uydu takımları, Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edildi. Bu proje kapsamında da binden fazla Starlink uydusu uzaya salındı. Bu uydular Türkiye'den de dün olduğu gibi bugünde görülmeye devam etti.

Elazığ, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde görülen ve bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından sıralı yıldız diye tabir edilen uyduların bir süre daha gözlemlenebileceği aktarıldı.

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