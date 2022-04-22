  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den çok sert talimat: Sinek bile uçmasın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki saldırının arkasındaki kalleşliği açıkladı

Bu nasıl 23 Nisan? Bir yanda Mustafa Kemal bir yanda Türk bayrağına tekme!

Aliyev resti çekti! "Ermenistan bu anlaşmayı imzalamazsa..."

Hulki Cevizoğlu 'Bilgi sağlam yerden' dedi ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

'06.06.2022'ye dikkat' dedi ve olacakları sıraladı! Mustafa Kurnaz'dan şoke eden iddialar

Yineliyoruz: Bu rezilliğe dur deyin! İşte sapkınların Türkiye'deki işbirlikçileri

Temel fıkrası değil bu! CHP’li başkan, kendi tesislerinde zehirlendi

Bu film ödül alır! Kılıçdaroğlu eşine söylediği şeyi itiraf etti

Canan Karatay’ın son uyarısı şaşkına çevirdi: Herkesin evinde var ama alkolden farkı yok
Dünya Elon Musk'ın roketi ile fırlatılmışlardı: Uzayda mahsur kaldılar!
Dünya

Elon Musk'ın roketi ile fırlatılmışlardı: Uzayda mahsur kaldılar!

Axiom Space uzay istasyonu şirketi, Axiom-1 isimli görevini başlatarak 4 kişilik sivil mürettebatını 9 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmıştı. Mürettabat üyelerinin 19 Nisan Salı günü Dünya'ya dönmesi bekleniyordu ancak hava koşulları nedeniyle ekibin Florida kıyısı açıklarındaki sulara inişi ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 18:25:00 -
Elon Musk'ın roketi ile fırlatılmışlardı: Uzayda mahsur kaldılar!

NASA, Axiom-1 ekibinin Dünya'ya dönüşünü Florida kıyılarındaki kötü hava koşulları beklentisi sebebiyle 24 Nisan Pazar gününe ertelemek zorunda kaldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giden tamamı sivil ilk mürettebat bir süre daha orada kalacak. Bu nedenle, NASA'nın Crew-4 ekibinin uzaya fırlatılışı da daha ileri bir tarihe alındı. Crew-4 ekibinin 23 Nisan Cuma günü fırlatılması planlanıyordu.

NASA görevi erteledi

Crew-4 ekibini uzaya taşıyacak olan SpaceX'in Crew Dragon kapsülünün şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na yerleşmesi imkansız. Çünkü uzay üssünün bir Crew Dragon kapsülünün istasyona eklemlenmesini sağlayan sadece iki kenetlenme limanı var ve ikisi de Crew-3 ve Axiom-1 görevlerini taşıyan uzay araçlarıyla dolu. Bu nedenle, Crew-4 görevinin uzaya fırlatılmadan önce diğer uzay araçlarından birinin Dünya'ya dönmesi gerekiyor.

NASA'nın Crew-4 uzay aracının en erken 26 Nisan Salı günü fırlatılması bekleniyor. Crew-4 görevinde NASA'dan Kjell Lindgren, Bob Hines ve Jessica Watkins'ın yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti de yer alacak. Ekibin istasyonda yaklaşık 6 ay kalması bekleniyor. Axiom-1'de ise eski NASA astronotu Michael López-Alegría'nın yanı sıra kişi başı 55 milyon dolar ödeyerek uçuşa katılan Mark Pathy, Larry Connor ve Ertan Stibbe bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay