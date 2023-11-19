Elon Musk'ın paylaşımı: Nefret söylemine karşı reklam verenler X'ten bir bir çekiliyor! Ruh sağlığı bozuk...

Elon Musk'ın yakın zamanda antisemitik çağrışımlar yaptığı gerekçesiyle eleştirilen bir içerikle etkileşime geçmesinin ardından bir dizi yüksek profilli şirket sosyal medya platformu X'teki reklamlarını durdurdu. Bu durum, dijital reklamcılıkta içerik denetimi ve marka güvenliğine ilişkin artan endişelerin altını çiziyor.

Reklamverenlerin reklamlarını geri çekme dalgası Perşembe günü, Media Matters'ın bir raporunda reklamlarının antisemit mesajlarla birlikte gösterilmesinin ardından IBM'in reklamlarını X'ten çekmesiyle başladı. Bu eylem, Warner Bros ve Paramount gibi diğer film stüdyolarının da boykota katılarak marka güvenliği konusunda sektör çapında bir endişenin altını çizmelerinin ardından geldi. X'in CEO'su ve eski NBCUniversal yöneticisi Linda Yaccarino, reklamverenler için marka güvenliği araçlarının geliştirilmesi üzerinde çalışıyor ve giderek gevşeyen içerik denetleme kurallarının ortasında şirketin nefret söylemine karşı duruşunu vurguluyor.

Cuma günü Beyaz Saray, Andrew Bates'in Elon Musk'ı, Hayat Ağacı sinagogundaki Amerika'nın en ölümcül antisemitizm eylemine ilham kaynağı olarak gösterilen bir ideoloji olan İsrail-Hamas çatışmasıyla ilişkili değiştirme teorisini anımsatan iddiaları desteklediği için kınamasıyla mücadeleye girmişti. Bir NewsGuard araştırması da ücretli X aboneleri tarafından İsrail-Hamas gerilimi hakkında yayılan yanlış bilgileri ortaya çıkardı. Artan eleştirilere yanıt olarak Musk, platformdaki Filistin destekçilerinin şiddet çağrılarına karşı bir baskı uyguladığını duyurdu ve "sömürgecilikten kurtulma" ve "nehirden denize" gibi terimleri kullanarak şiddet kışkırtıcılığı yapılmasını yasakladı. Ancak bu hamle İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Omar Shakir tarafından ifade özgürlüğünü bastırdığı gerekçesiyle eleştirildi.

Cumartesi günü, markaların reklamlarının saldırgan içeriklerin yanında görünmesine ilişkin endişeler, GM ve VW gibi şirketlerin, artan nefret söylemi ve yabancı propaganda etkisi de dahil olmak üzere yanlış bilgilendirme korkuları nedeniyle X'teki tanıtımları duraklatmasına neden oldu. Musk'ın reklamverenlerin geri döneceği yönündeki açıklamalarına rağmen reklam gelirleri yarı yarıya düştü.

Bugün Disney, Lionsgate, Paramount Global, Apple (NASDAQ:AAPL) ve IBM'in, Musk'ın bölücü ifadeleri onaylaması ve içerik denetleme kurallarını gevşetme planları nedeniyle X'teki reklam kampanyalarını durdurduklarının ortaya çıkmasıyla durum daha da kötüleşti. Apple'ın yıllık 100 milyon dolarlık önemli reklam harcaması göz önüne alındığında bu hareket özellikle önemlidir. Lionsgate kararını doğrudan Musk'ın tweetlerine bağladı.

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Bu gelişmeler, reklamverenlerin çevrimiçi platformlarla etkileşim kurma biçiminde bir değişime işaret edebilir ve potansiyel olarak sosyal medya şirketlerini dijital ortamlarda şeffaflık ve sorumluluk sağlamak için daha sağlam içerik yönetimi uygulamaları benimsemeye zorlayabilir. Insider Intelligence'dan Jasmine Enberg, Musk'ın liderlik tarzının marka güvenliğini nasıl riske atabileceğini ve özellikle tartışmalı içerik platform liderliği tarafından yayıldığında hem kullanıcıları hem de reklamverenleri nasıl yabancılaştırabileceğini vurguladı.

Şirketler bu olaylar ışığında reklam stratejilerini yeniden değerlendirirken, X'in mali sağlığı üzerindeki ciddi etki de belirginleşiyor. Platform, Musk'ın devralmasından bu yana azalan reklamveren desteği, azalan kullanıcı katılımı ve önemli ölçüde azalan personel sayısıyla boğuşurken, uygulamalarını araştıran düzenleyicilerin incelemesiyle karşı karşıya kaldı. Bu hikaye, ifade özgürlüğü ve sorumlu içerik denetimi ihtiyacının karmaşık kesişiminde yol alan sosyal medya platformları için kritik bir anı temsil ediyor.

Son olaylar ışığında, X'in performansını potansiyel olarak etkileyebilecek finansal ölçütleri ve eğilimleri dikkate almak çok önemlidir. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre X, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla 7620 milyon dolarlık bir piyasa değerine ve 7,56'lık bir F/K oranına sahip ve bu da kazançlara kıyasla nispeten düşük bir değerlemeye işaret ediyor. Bununla birlikte, şirketin geliri 2023 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda -%18,35 gibi yüksek bir oranda azalmaktadır.

Öte yandan Breaking Twitter isimli kitabın yazarı Ben Mezrich, Elon Musk'ın X'in CEO'su olduğu dönemde endişelerinin arttığını ve şirkette ikiden fazla çalışanın bir araya geldiği toplantıları yasaklayacak kadar ruh sağlığının bozulduğunu iddia etti

Ben Mezrich bir röportajında, "Elon'un kontrolden çıktığına dair pek çok örnek var" dedi ve şu sözleri kaydetti: "Bir noktada o kadar kontrolden çıktı ki, isyan çıkmasından korktuğu için X'te ikiden fazla kişinin bir araya gelmesine izin vermedi"

Mezrich, Tesla CEO'sunun çalışanların siteyi sabote etmesinden korktuğunu ve kendisini alaşağı etmek için bir komplo kurulduğunu düşündüğünü söyledi.

investing'e göre: "Breaking Twitter" Musk'ın geçen yıl platformu kaotik bir şekilde ele geçirmesine odaklanıyor. Mezrich, Business Insider'a verdiği demeçte "X çalışanlarından ve Musk'ın sırdaşlarından bana bilgi akışı oluyor" şeklinde konuştu.

Ocak ayında yayınlanan bir makalede The Verge, Musk'ın X'in çekirdek ekibinde büyük toplantıların yasaklandığını bildirmişti. X'in geliştirici platformunu yöneten Amir Shevat, "Bunu yaparsan kovulma riskini alırsın" mesajının verildiğini söyledi.

Musk'ın endişeleri temelsiz değil

Musk'ın korkuları aşırı olsa da tamamen temelsiz olmayabilir. Mezrich, bir grup çalışanın toplu olarak istifa etmeyi planladığını söyledi.

"Twitter'daki bir grup üst düzey insan toplu bir istifa etkinliği düzenleyecekti" dedi ve ekledi: "Amaçları siteyi sabote etmek değildi, ama Twitter çalışanları kendi arasında hep birlikte çekip gitmenin bir yolunu bulmaya yönelik arka kanal konuşmaları yapılıyordu"

Mezrich, Musk'ın X'i satın almasının ardından işlerin yolunda gitmediğini ve bu durumun milyarderin ruh sağlığı üzerinde ciddi seviyede olumsuz bir etkisi olduğunu söyledi.

"Elon'un kontrolden çıktığına dair pek çok örnek var" diyen Mezrich, "Bence bu Elon'ın kendini köşeye sıkışmış hissettiğinde dünyaya karşılık vermesinin bir parçası. Davranışlarında bunun pek çok örneğini görebilirsiniz"