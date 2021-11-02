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Ekonomi Elon Musk’ın ne kadar parası var? Elon Musk serveti ne kadar, kaç para?
Ekonomi

Elon Musk’ın ne kadar parası var? Elon Musk serveti ne kadar, kaç para?

BM Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, servetinin küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununun çözülebileceğini dile getirmesi servetine servet katan Elon Musk’ın pek de hoşuna gitmedi. Peki Elon Musk’ın ne kadar parası var? Elon Musk serveti ne kadar, kaç para?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 11:06:00 - 2021-11-02 11:09:54
Elon Musk’ın ne kadar parası var? Elon Musk serveti ne kadar, kaç para?

BM Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley, geçen hafta Musk’ın servetinin yüzde ikisi olan 6 milyar doların açlıktan ölmek üzere olan 42 milyon kişiyi kurtarabileceğini söylemişti. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, BM'nin paranın açlık krizini nasıl çözeceğini kanıtlaması durumunda Tesla'daki hissesini hemen satacağını ve parayı bağışlayacağını açıkladı. Peki Elon Musk’ın ne kadar parası var? Elon Musk serveti ne kadar, kaç para?

elon musk

Elon Musk'ın ne kadar servti var?

SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, 300 milyar dolarlık servete ulaşan dünyadaki ilk kişi olmasından sadece birkaç gün sonra, yatırım sihirbazı Warren Buffet'tan üç kat fark attı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, teknoloji devinin serveti, 24 milyar dolar daha yükseldikten sonra şimdi 335 milyar dolara ulaştı. Berkshire Hathaway CEO'su Buffet’ın ise net serveti 104 milyar dolar değerinde. 50 yaşındaki Musk, aynı zamanda, Dünya Bankası verilerine göre, geçen yıl 301,9 milyar dolar milli gelir elde eden anavatanı Güney Afrika'nın tüm gayri safi yurtiçi hasılasından daha fazla paraya sahip.

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