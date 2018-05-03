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Elon Musk'dan yeni araç için tarih geldi!

Tesla'nın son dönemde yaşadığı sorunlardan birisi de Model 3 ile ilgili yaşadığı sorunlardı. Şirketin CEO'su Musk, "devrim" olarak nitelendirdiği Model Y'nin üretimine 2020'de başlayacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:41
Elon Musk'dan yeni araç için tarih geldi!

Tesla'nın elektrikli crossover aracı Model Y için geri sayım başladı. Elon Musk'ın "üretim açısından devrim" olacağını söylediği Model Y için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Model 3'te yaşanan problemleri tekrarlamak istemeyen Musk ve ekibi, Model Y için çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor.

"ÜRETİME 2020'DE BAŞLANACAK"

Henüz tasarımı tamamlanmamış olan Model Y için üretim hattında önceki modellere kıyasla daha fazla robot görev alacak. Musk, konuyla ilgili olarak, "Model Y'nin üretim devrimi olacağını düşünüyorum. Ancak üretime başlamak için en erken tarih olarak 2020 diyebilirim" dedi.
Özellikle Model 3'te çok sorun yaşayan ve bu sorunların bir kısmını bizzat kendisi çözmeye çalışan Musk, aynı hataları Model Y'de tekrarlamak istemediğinin ve üretimde robotları çok daha verimli kullanmak istediğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:41
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