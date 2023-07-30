  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Elon Musk'a "X" soruşturması
Teknoloji

Elon Musk'a "X" soruşturması

Yeniakit Publisher
2023-07-30 11:16:00 -
Elon Musk'a "X" soruşturması

ABD'de San Francisco şehir yönetimi, girişimci Elon Musk'ın Twitter binasındaki "kuş" logosunu "X" ile değiştirmesi üzerine "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma açtı.

Musk'ın Twitter'ın logosunu "X" ile değiştirmesinin yankıları sürerken, Twitter'ın San Francisco'da bulunan binasındaki "kuş" logosu da kaldırılarak yerine dev bir "X" logosu konuldu.

Logo değişimi esnasında sokakta yeterli güvenlik önleminin alınmadığını söyleyen San Francisco polisi, çalışanlara müdahale etti.

San Francisco şehir yetkilileri ise kentteki binalarda bulunan sembol ya da harflerin değiştirilmesi ya da kaldırılmasının, hem tasarım hem de güvenlik nedeniyle izne tabi olduğunu belirterek, "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmişti.

Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıklamıştı. ​​​​​​​
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Twitter’da yeni dönem başladı
Twitter’da yeni dönem başladı

Teknoloji

Twitter’da yeni dönem başladı

Twitter'ın X'e dönüşmesi tahmini: marka değerinden 20 milyar doları silecek! Miktar yorumu
Twitter'ın X'e dönüşmesi tahmini: marka değerinden 20 milyar doları silecek! Miktar yorumu

Teknoloji

Twitter'ın X'e dönüşmesi tahmini: marka değerinden 20 milyar doları silecek! Miktar yorumu

O konuyu resmen unutmuş! Musk Twitter'ın logosunu değiştirirken büyük bir hata yaptı!
O konuyu resmen unutmuş! Musk Twitter'ın logosunu değiştirirken büyük bir hata yaptı!

Sosyal Medya

O konuyu resmen unutmuş! Musk Twitter'ın logosunu değiştirirken büyük bir hata yaptı!

Logodan sonra şimdi de…! Twitter’da bir değişim daha
Logodan sonra şimdi de…! Twitter’da bir değişim daha

Sosyal Medya

Logodan sonra şimdi de…! Twitter’da bir değişim daha

Twitter’in genel merkezine "X" logosu yerleştirildi!
Twitter’in genel merkezine “X” logosu yerleştirildi!

Sosyal Medya

Twitter’in genel merkezine “X” logosu yerleştirildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23