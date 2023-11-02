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Teknoloji Elon Musk X ile Youtube ve Linkedln'e rakip olacak
Teknoloji

Elon Musk X ile Youtube ve Linkedln'e rakip olacak

Yeniakit Publisher
2023-11-02 12:34:11 - 2023-11-02 12:34:10
Elon Musk X ile Youtube ve Linkedln'e rakip olacak

Geçtiğimiz yılın haziran ayında Musk, Twitter’ın WeChat gibi bir uygulama haline gelmesi konusundaki hedeflerini özetlemişti.

Eskiden Twitter olarak bilinen X’in yeni sahibi, Tesla ve SpaceX gibi dev şirketlerin CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk, katıldığı bir şirket toplantısında, X'in gelecekte YouTube ve LinkedIn gibi platformlara rakip olmasını istediğini ifade etti.

Musk, 2024 yılı sonuna kadar kullanıcıların tüm finansal hayatının X'te olmasını istiyor. Musk'ın, X'in finansal özelliklerini gelecek yılın sonuna kadar kullanıma sunması bekleniyor. Suit Your Job Kurucusu, LinkedIn Profesyoneli Aysu Bilgin, “Tek bir platformla hem LinkedIn’i, hem Facebook’u, hem bankacılık işlemlerini içinde barındırmak istiyor. X, bu konuma gelemez mi? elbette gelebilir. Ancak bu esnada diğer rakiplerinin de kendini geliştirmeye devam edeceğini bilmek lazım. Örneğin, Tesla, oldukça iddialı bir şekilde pazara giriş yaptı. Güçlü bir yer edindi ancak pazardaki rakiplerini silemedi. X’te de böyle bir durum söz konusu olabilir” diye konuştu.

Alternatif bir platform

Geçtiğimiz yılın haziran ayında Musk, Twitter’ın WeChat gibi bir uygulama haline gelmesi konusundaki hedeflerini özetlemişti. Yani kullanıcılar için Twitter’ı yalnızca bir sosyal medya platformu olmaktan çıkarıp aynı zamanda ödemeler ve diğer hizmetler için de kullanmalarını istiyor.

Elon Musk'ın açıklamaları, X'in büyüme ve rekabet stratejisinin ne kadar hızlı değişebildiğini ve çeşitlendirilebildiğini gösteriyor. X'in YouTube ve LinkedIn gibi dev platformlara rakip olma yolundaki bu hedefleri, sosyal medya dünyasındaki rekabeti daha da alevlendirebilir Musk'ın açıklamalarına göre, X gelecekte video içeriği paylaşımına odaklanacak ve YouTube'a rakip olmayı hedefleyecek.

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