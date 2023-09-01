Elon Musk, X için yeni planını açıkladı

Özelliğin Apple'ın iOS ve Google'ın Android işletim sistemi ile Mac ve kişisel bilgisayarlarda mevcut olacağını kaydeden Musk, bu hizmet için telefon numarasına ihtiyaç duyulmayacağını bildirdi.

Musk, söz konusu özelliğin ne zaman başlatılacağına ilişkin ise tarih vermedi.

Duyuru, Musk'ın Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi olan Mark Zuckerberg'in META'sıyla rekabete girmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

Ancak siber güvenlik uzmanları, özellikle Musk'un doğrudan mesajlaşma dışında platformun her alanından 'engelleme' işlevini kaldırmayı planladığını ima etmesinden sonra, X'in yeni özelliği uygulaması durumunda güvenlik sorunuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre ESET Küresel Siber Güvenlik Danışmanı Jake Moore, video ve sesli mesajlaşmanın kullanıma sunulmasının, düzgün bir şekilde uygulanmadığı sürece potansiyel olarak bir spam dalgasına ve istenmeyen çağrılara yol açabileceğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Moore, basına yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre Musk bir kez daha kafasında bir fikir bulmuş ancak bunu henüz tam olarak planlamamış" dedi .

Sosyal medya uygulamaları aracılığıyla yapılan çağrılar, Instagram gibi platformlarda zaten mevcut olsa da, engelleme özelliği olmadan X'in "istenmeyen çağrıların gizli kalmak isteyen kullanıcılara ulaşmasını engellemenin bir yolunu benimsemesi" gerektiğini belirtti .