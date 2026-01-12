Elon Musk ve Trump medyası bunları yayınlamıyor! Amerika yangın yeri

İran'daki rejim karşıtı gösterileri ekranlarından düşürmeyen Amerikan medyası, ABD'deki Trump karşıtı protestoları yayınlamıyor.

Başkan Donald Trump'ın göçmenlere karşı uygulattığı "ırkçı" politikaların neden olduğu gösteriler 17 eyalete yayılmış durumda ve her dakika daha da büyümekte.

Amerikan bayrağının yakıldığı, binaların ve sokakların savaş alanına döndüğü ülkede halk, kendi sokaklarında ne olduğunu sosyal medyadaki kısıtlı imkanlarla öğrenmeye çalışıyor.

Trump'ın baş müttefiklerinden X'in sahibi Elon Musk, gösterilere dair platformda paylaşılan video ve görsellere kısıtlama uyguluyor.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ülke vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz, hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan çevredeki kişilerin çektiği, sosyal medyada paylaşılan videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından aracının kapısının zorla açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye aracın önüne yaklaşan diğer ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş etmesi dikkati çekmişti.