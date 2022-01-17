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Dünya Elon Musk ‘Uyarıyorum’ diyerek duyurdu: İnsanlık yok olacak! Tek kaçış...
Dünya

Elon Musk ‘Uyarıyorum’ diyerek duyurdu: İnsanlık yok olacak! Tek kaçış...

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, "Kitlesel yok oluşta insanlığın yüzde yüzü yok olacak. İnsanların dünyada kalarak kitlesel yok oluştan kaçma imkanları yok" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 09:20:00 -
Elon Musk ‘Uyarıyorum’ diyerek duyurdu: İnsanlık yok olacak! Tek kaçış...

Tesla'nın CEO'su ve teknolojide dünyanın öncü isimleri arasında yer alan Elon Musk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Musk, insanlığın olası bir kitlesel yok oluşta yüzde 100 yok olacağını ve tek kaçışın başka gezegenlere yerleşmek olduğunu iddia etti.

Teknoloji alanında dünyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan kitlesel yok oluşla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Sık sık açıklamaları nedeniyle gündem olan Musk, bir kez daha bomba etkisi yaratacak ifadeler kullandı.

Musk, olası bir kitlesel yok oluşta insanlığın hayatta kalamayacağını belirterek, "Kitlesel yok oluşta insanlığın yüzde yüzü yok olacak. İnsanların dünyada kalarak kitlesel yok oluştan kaçma imkanları yok" dedi.

Musk daha sonra insanların kitlesel yok oluştan kaçmaları için tek çıkış yolunu verdi. Musk, "İnsanlar kitlesel yok oluştan kaçmak istiyorlarsa, başka gezegenlere taşınmak zorundalar" diye konuştu.

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Yorumlar

yahya kemal

aptal... bizim dinimizde yani islamiyette buna kıyamet denirki.. bundan kaçış yok elon musk aklını kullan.
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Mahmut yılmaz

Biz ölümede yaşamayada yeniden dirilmeye ve ahirete iman ettik. Allah cc. Demirden kalelerde yaptırsanız yine ölüm sizi bulur ayetine iman ettik. Musku aklıda parasıda ölümden kurtaramayacak. Ölümden kaçayım derken ölüme koşacak.
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