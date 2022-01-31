Elon Musk uyardı: Onlara oy vermeyin

Kanada’da aşı karşıtı kamyon sürücülerini destekleyen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden koronavirüs kısıtlamaları hakkında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Musk, "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol" dedi.



Teknoloji girişimcisi, Amerikalıları "onlara oy vermemeye" çağırdı ama yine "onların" kim olduğunu netleştirmedi. Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol" dedi.

Musk, yarın Ottawa'da tüm resmi halk sağlığı önlemlerinin kaldırılması lehine bir protesto düzenlemeyi planlayan ve Kanadalı kamyon şoförlerinden oluşan marjinal grubu desteklerken BM'nin neden "2020 dünya ölüm oranlarını yayımlamadığını" da sorguladı.

Musk tecritler ve sosyal mesafenin muhtemel sonuçlarına ilişkin görüşlerini sık sık paylaşıyor ve Tesla'nın CEO'su, virüsün kendisinin ciddiyetini de sorguladı.

Mayıs 2020'de podcast sunucusu Joe Rogan'a "ölüm oranının DSÖ'nün söylediğinden çok daha düşük olduğunu", "gerçekten panik oluşmasının istendiğini" ve tecritlerin "temelde anayasanın ihlali" ve "medeni özgürlüklerimizin çiğnenmesi" olduğunu söylemişti.