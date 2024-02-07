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Aktüel Elon Musk, Tesla çalışanlarına şok çağrı: İşyerinde yatın! 2025 yılı 4.çeyrek kazançları talebi! İlan etti
Aktüel

Elon Musk, Tesla çalışanlarına şok çağrı: İşyerinde yatın! 2025 yılı 4.çeyrek kazançları talebi! İlan etti

Yeniakit Publisher
2024-02-07 21:29:00 - 2024-02-07 21:31:13
Elon Musk, Tesla çalışanlarına şok çağrı: İşyerinde yatın! 2025 yılı 4.çeyrek kazançları talebi! İlan etti

Tesla CEO’su Elon Musk'un beklentisi: Dünyaca ünlü isim yeni elektrikli otomobillerin üretim sürecinde Tesla çalışanlarının orada uyuyup yemek yemeleri gerekeceğini söyledi.

Tesla CEO’su Elon Musk, yeni elektrikli otomobillerin üretim sürecinde Tesla çalışanlarının fabrikada uyuyup yemek yemeleri gerekeceğini söyledi.

Elon Musk'tan Tesla Çalışanlarına Şok Çağrı: Fabrikada Yatın!: Elon Musk, Tesla'nın 2025 yılında üretimine başlayacağı ve kod adı “Redwood” olan modelle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çarşamba günü yatırımcılarla dördüncü çeyrek kazançları üzerine bir etkinlik gerçekleştiren Musk, bu süreçte mühendislerin fabrikada yatmaları gerekeceğini ifade etti. Musk, yatırımcı toplantısında “Mühendilerin gerçekten de üretim hattında yaşamasına ihtiyacımız var.” derken, bu durumun gerekçesi olarak da yeni teknolojileri gösterdi. Musk, “Pratikte üretim hattında yaşayacağız. Pratikte değil, üretim hattında yaşayacağız.” dedi.

Tesla Çalışanları İlk Defa Fabrikada Yatmayacak

Elon Musk sık sık çalışanlarının önüne koyduğu neredeyse imkânsız son teslim tarihleriyle haberlere konu oluyor. Musk daha önce de çalışanların daha uzun süreler boyu çalışmaları gerektiğini düşündüğünü belirten açıklamalar yapmıştı. Şimdi de 2025'in ikinci yarısında üretimi başlayacak ve geniş kitlelere yönelik olacak araç için çalışanları fabrikalarda yatırmaya hazırlanıyor.

Daha önce de The Verge'e açıklamalarda bulunan bir eski Tesla çalışanı, çalışanların 12 saatlik uzun vardiyalardan sonra sık sık fabrikada yerlerde yatmak zorunda kaldıklarını ifade etmişti. Musk da “üretim cehennemi” olarak adlandırdığı, 2017 yılında çıkan Model 3'ün üretim sürecinde üç yıl boyunca teknik olarak fabirkada yaşayıp masasının altında yattığını ifade etmişti. Yeni dönemin sonunda ise Musk, rakip üretim tekniklerinden bir boy önde olacaklarına inanıyor.

Son dönemde BYD gibi Çinli üreticilerle kıyasıya bir rekabet içerisine giren Tesla, 2025 yılında 30 bin doların altında fiyat etiketine sahip bir model çıkarmaya hazırlanıyor.
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