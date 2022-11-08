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Dünya Elon Musk, tarafını seçti! O partiye oy istedi
Dünya

Elon Musk, tarafını seçti! O partiye oy istedi

Elon Musk, yarın ABD'de yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçiler için oy çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 01:08:00 -
Elon Musk, tarafını seçti! O partiye oy istedi

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Cumhuriyetçiler için oy istedi. Sosyal medya hesabı üzerinden kararsız seçmenlere seslenen Musk, yarın ABD’de yapılacak olan ara seçimlerde kararsız seçmenlere Cumhuriyetçilere oy vermeleri çağrısında bulunarak, “Paylaşılan güç, her iki tarafın da aşırılıklarını engeller. Bu nedenle başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum” dedi.

"Seçimin sonucunu kararsızlar belirleyecek"

İHA'nın haberine göre; Partizan Demokratlar veya Cumhuriyetçilerin asla diğer tarafa oy vermeyeceğini ifade eden Musk, bu nedenle seçimlerin sonuçlarını belirleyenlerin karasız seçmenler olduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler baskın olabilir

ABD’de yarın yapılacak Kongre ara seçimleri ile 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı, Senato’da da 35 koltuğun sahibi belirlenecek. Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etmesi, Senato’da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi ülkede hangi yasaların oylanacağını belirlerken, Senato ise bu yasaları veto etme ya da onaylama yetkisine sahip. Senato’nun ayrıca başkan tarafından yapılan atamaları onaylama ve başkana karşı soruşturma yürütme yetkisi bulunuyor.

 

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