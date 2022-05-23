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Teknoloji Elon Musk, sürücüsüz Tesla için net tarih verdi
Teknoloji

Elon Musk, sürücüsüz Tesla için net tarih verdi

Elon Musk, Brezilya'da gazetecilere yaptığı açıklamada elektrikli araç şirketi Tesla'nın gelecek yıl bu zamanlarda test için (ya da gerçekten) otopilot bir aracı piyasaya süreceğini söyledi. Yani direksiyon başında insan sürücülere ihtiyaç duymadan kendi kendine giden Tesla marka arabalara oldukça yakınız...

Yeniakit Publisher
2022-05-23 15:07:00 -
Elon Musk, sürücüsüz Tesla için net tarih verdi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Brezilya'yı ziyaretinde önemli açıklamalar yaptı. Brezilya hükümeti ile yaptığı görüşmenin nedeni, Amazon bölgelerinde SpaceX'in Starlink uydu internetini aktif hale getirmekti. Bununla birlikte, milyarder isim gazetecilere Tesla hakkında da konuştu.

Musk, Tesla'nın Mayıs 2023 civarında, sürücüsüz, kendi kendine giden arabaları çıkarabileceğini söyledi. Bu arada, 2020'den bu yana yıl sonuna kadar 1 milyon robotaksiyi piyasaya süreceğini de iddia edip durdu ancak sürekli olarak bu tarih erteleniyor. Robotaksi, bir aracın direksiyonunda sürücüsü olmadan taksi hizmeti sunabileceğini ifade ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Tesla'nın 130 bin aracında dokunmatik ekran hatası keşfedildi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) bugün yaptığı açıklamada, Tesla Inc'in orta dokunmatik ekranın arızalanmasına neden olabilecek aşırı ısınma sorununun ardından ABD'deki yaklaşık 130 bin aracı geri çağırdı. Tesla'nın 2021 ve 2022 S ve X modelleri ile 2022 model Tesla 3 ve Y modellerinin hatadan etkilendiği aktarıldı.

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