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Teknoloji Elon Musk şok oldu! O gelişme karşısında ağzı bir karış açık kaldı
Teknoloji

Elon Musk şok oldu! O gelişme karşısında ağzı bir karış açık kaldı

Twitter platformunu 44 milyar dolara alan Elon Musk reklam şoku yaşıyor. Twitter'da işten çıkarma yaparken şov çeken Musk, bu kez Apple ile büyük şok yaşadı. Apple, twitter reklamlarının hepsini kesti. Sadece bu da değil, Apple AppStore'dan twitter'ı çıkarmayı planlıyor. Elon Musk ise doğrudan Apple CEO'su Tim Cook'a attığı mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 12:58:00 -
Elon Musk şok oldu! O gelişme karşısında ağzı bir karış açık kaldı

Twitter platformunu 44 milyar dolara alan Elon Musk reklam şoku yaşıyor. Twitter'da işten çıkarma yaparken şov çeken Musk, bu kez Apple ile büyük şok yaşadı. Apple, twitter reklamlarının hepsini kesti. Sadece bu da değil, Apple AppStore'dan twitter'ı çıkarmayı planlıyor. Elon Musk ise doğrudan Apple CEO'su Tim Cook'a attığı mesajı paylaştı.

 

Musk, Twitter üzerinden Apple'ın sahibine mesaj atarak şunları yazdı: “Apple, Twitter’daki reklamlarını büyük ölçüde durdurdu. Amerika’daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?”

Musk, mesajında doğrudan Apple’ın CEO’suna seslenerek “Burada neler oluyor @tim_cook?” diye sordu. 

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Elon Musk'ın attığı twite yanıt vermedi. 

 

 

 

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