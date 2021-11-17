  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elon Musk sahip olduğu son evi de sattı
Ekonomi

Elon Musk sahip olduğu son evi de sattı

Elon Musk'ın, ABD'nin San Francisco şehrinde bir ay önce satışa çıkardığı son ev, 32 milyon dolara alıcı buldu. Musk'ın sattığı mülkü ile kripto para birimi Bitcoin satın alacağı da iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 11:31:00 - 2021-11-17 11:36:24
Elon Musk sahip olduğu son evi de sattı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, maddi varlıklarının çok fazla dikkat dağıttığını ve esas olarak Mars'a gitmek ve "Dünya için sürdürülebilir enerji üzerinde çalışmak" gibi daha yüksek hedefleri olduğunu söylemişti.

Mayıs 2020'de tüm emlak portföyünü elden çıkaracağını söyleyen Elon Musk, bir buçuk yıl sonra 13 Kasım'da son evini de sattı.

Musk'a kimse ulaşamayınca satış gecikti

Ünlü milyarder, ilk olarak temmuzda evin satışı için ilan vermişti. Ancak aylardır evi kimse satın alamadı. Çünkü Elon Musk, alıcıların doğrudan kendisi ile iletişime geçmesini istemişti. Ancak aylardır kimse Musk'a ulaşamadığı için evin satışı bir türlü gerçekleşmedi.

Musk, 10 yatak odalı körfez manzaralı evi 2017'de 23,3 milyon dolara satın almıştı. 2020 baharında 35 milyon dolardan piyasaya çıkan evin şu anki değeri ise yaklaşık 32 milyon dolar.

Listeleme acentesi Brent Gullixson, 32 milyon dolardan satışa çıkan evin tam olarak hangi fiyattan satıldığını açıklamadı.

Son evin de satılmasıyle Elon Musk, şimdiye kadar toplamda 100 milyon dolarlık gayrimenkul varlıklarını satmış oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi de böyle mi yöneteceksiniz? CHP'de 'küfürlü ses kaydı' krizi istifa getirdi!
Siyaset

Türkiye'yi de böyle mi yöneteceksiniz? CHP'de 'küfürlü ses kaydı' krizi istifa getirdi!

CHP yönetimi içinde patlak veren 'ses kaydı' parti içinde krize neden olunca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye..
Terörden aranan HDP'li eski belediye başkanı Yunan soyup gönderince yakalandı
Gündem

Terörden aranan HDP'li eski belediye başkanı Yunan soyup gönderince yakalandı

Adıyaman'da terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir iş adamı ile eski HDP'li belediye başkanı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı...
Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in avukatı: İtibarına saldırı düzenlendi!
Medya

Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in avukatı: İtibarına saldırı düzenlendi!

ATV'nin fenomen yapımı Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit hakkında açılan davayla ilgili Özçivit'in avukatından açıklama geldi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay