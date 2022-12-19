Elon Musk para arıyor

Twitter'ı satın alan Musk, 13 milyar dolarlık bedelin faizini ödemekte zorlanıyor. Denetleme yaptırımı nedeniyle Twitter reklam geliri azalınca Tesla'nın toplamda 40 milyar dolarlık hissesini satan Musk, artık dünyanın en zengini değil!

Twitter'ı satın almak Elon Musk'a beklediğinden daha pahalıya patladı.

Reuters haber ajansı, Elon Musk’ın ekibinin zor durumdaki sosyal medya platformu Twitter için yeni fonlar toplamak üzere yatırımcılara ulaştığını ileri sürdü.

Haber sitesi Semafor da Elon Musk’ın danışmanı Jared Birchall’ın bu hafta potansiyel yatırımcılara ulaştığını belirtti. Ancak Twitter ve Musk, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Finansal danışmanlık şirketi Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management’ın CEO’su Ross Gerber, Reuters’e verdiği demeçte bir Musk temsilcisinin kendileri ile temasa geçtiğini söyledi. Gerber kendisine Musk’ın ekimde şirketi devralmak için ödediği fiyattan hisse teklif edildiğini belirtti.

KAYNAK İÇİN HİSSE SATIŞI

Reklam verenlerin Musk’ın tweet’leri denetleme yaklaşımı nedeniyle sosyal medya platformuna soğuk bakmaya başladı. Bu durumun şirketin gelirlerini etkilemesi beklenirken Musk’ın sosyal medya şirketini satın almak için üstlendiği 13 milyar dolarlık borcun faizini ödeyebilme konusundaki endişeler de arttı.

Musk, bu hafta başlarında Tesla’dan 3,6 milyar dolarlık hisse daha satmıştı. Ünlü milyarder böylece bu yıl elektrikli araç şirketinden yaklaşık 40 milyar dolarlık hisse satmış oldu.

Cuma günü elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın hisseleri, Mart 2020’den bu yana en kötü haftalık kaybını yaşarken yatırımcılar da Musk’ın Twitter’daki sorunlar nedeniyle dikkatini dağıtmasından giderek daha fazla endişe duyuyor.

ARTIK DÜNYANIN EN ZENGİNİ DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Tesla'nın hisselerindeki düşüşün ardından ‘dünyanın en zengin kişisi' unvanını kaybetmişti.

Forbes'a göre Musk'ın kişisel serveti 178 milar dolar. Arnault'unkiyse 188 milyar dolar. Bloomberg'e göre ise Musk'ın serveti 168,5 milyar dolarken, Arnault'unki 172,9 milyar dolar civarında.

İçerisinde Louis Vuitton, Hennessy gibi markaları da barındıran Arnault’un şirketi LVMH’nin hisseleri bu yıl çoğunlukla yatay seyretmişti. Ancak Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın hisseleri 2022’de büyük değer kaybetti.

Bu da iki milyarder arasındaki aranın kapanmasına neden oldu. Musk ayrıca bu yıl Twitter’ı satın almak için de yüklü miktarda Tesla hissesi satmıştı.