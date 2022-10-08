  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Elon Musk, Joe Biden’ı gömdü
Dünya

Elon Musk, Joe Biden’ı gömdü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden 'ı açıklamaları nedeniyle sık sık eleştiren Elon Musk, bu sefer fena çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 21:06:00 - 2022-10-08 21:07:49
Elon Musk, Joe Biden’ı gömdü

Elon Musk, Joe Biden’a sarf ettiği sözlerle yeniden gündeme geldi. Ünlü iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden ‘ın verdiği kararlar ve yaptığı açıklamalar nedeniyle sık sık topa tutuyor. Tesla kurucusu ve CEO’su yakın zamanda Tesla’yı görmezden geldiği nedeniyle Joe Biden’ı eleştirmişti. Bu sefer de ABD Başkanı’nı yaşından vuracak açıklamalar yaptı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Joe Biden’ın Tesla’yı görmezden geldiğini düşünen Elon Musk, sık sık demokrat partiden yönünü çevirerek artık cumhuriyetçilere oy vereceğini söylüyor. Financial Times gazetesine konuşan Elon Musk, nüfusun ortalama yaşının genç, ABD Başkanı’nın ise buna oranla yaşlı kaldığını belirten bir açıklama yaptı. Yaş farkı nedeniyle de iki tarafın birbirleriyle kurduğu iletişimde anlaşmanın zor olacağını belirtti.

Elon Musk ek olarak konuyla ilgili şu açıklamayı da yaptı:

“Belki ortalama yaştan bir nesil uzaktır, peki ya iki nesil? Torunlarınızın olduğu bir noktada halkla ne kadar iç içesiniz bilmiyorum?”

Bu açıklamadan sonra Beyaz Saray, Elon Musk’ın bir politikacının yaşını ilk kez dile getirmediğini hatırlattı. Joe Biden şu anda 79 yaşında, ikinci dönem yani 2024 yılında seçilmesi durumunda ise 81 yaşında olacak.

Elon Musk daha önce de Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Bernie Sanders’ın yaşıyla ilgili “hala hayatta olduğunu unutup duruyorum” diyerek Twitter hesabından bir paylaşım yapmıştı. Tesla kurucusu ayrıca geçtiğimiz aylarda Rus silah satıcısı Viktor Bout ve WNBA yıldızı Brittney Griner için takas teklifinde bulunan Joe Biden’a tepki göstermişti.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de Elon Musk’ın dediği gibi Joe Biden ikinci dönemde aday olmak için çok yaşlı mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Google, Elon Musk’ın yapay zekasına rakip oluyor
Google, Elon Musk’ın yapay zekasına rakip oluyor

Teknoloji

Google, Elon Musk’ın yapay zekasına rakip oluyor

Anket atışması: Ukrayna lideri Zelenskiy'in Musk'a tepkisi de anketle oldu! Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?
Anket atışması: Ukrayna lideri Zelenskiy'in Musk'a tepkisi de anketle oldu! Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?

Aktüel

Anket atışması: Ukrayna lideri Zelenskiy'in Musk'a tepkisi de anketle oldu! Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?

Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi

Dünya

Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi

Elon Musk Twitter'ı mı alacak? Elon Musk Twitter iddiası
Elon Musk Twitter'ı mı alacak? Elon Musk Twitter iddiası

Teknoloji

Elon Musk Twitter'ı mı alacak? Elon Musk Twitter iddiası

Elon Musk'a şok haber
Elon Musk'a şok haber

Teknoloji

Elon Musk'a şok haber

Elon Musk, Joe Biden’ı gömdü
Elon Musk, Joe Biden’ı gömdü

Dünya

Elon Musk, Joe Biden’ı gömdü

Elon Musk, Joe Biden’ı gömdü
Elon Musk, Joe Biden’ı gömdü

Dünya

Elon Musk, Joe Biden’ı gömdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23