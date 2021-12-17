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Dünya Elon Musk ‘Heyecanlanıyorum’ diyerek duyurdu: Türkiye ile birlikte üreteceğiz
Dünya

Elon Musk ‘Heyecanlanıyorum’ diyerek duyurdu: Türkiye ile birlikte üreteceğiz

SpaceX kurucusu Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye ile dünyada ilk olacak pek çok projeyi birlikte yapacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 18:18:00 -
Elon Musk ‘Heyecanlanıyorum’ diyerek duyurdu: Türkiye ile birlikte üreteceğiz

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, "Türkiye ile işbirliğimizi merakla bekliyorum. Sizinle (CB Erdoğan) tekrar görüşmek isterim. Türkiye ile dünyada ilk olacak pek çok projeyi birlikte yapacağız. Türkiye'ye ziyaretimi heyecanla bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün SpaceX kurucusu Elon Musk ile görüşmüştü. Görüşmede Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel olarak hazırlanan bir NFT hediye etti. Erdoğan ile yeniden görüşmenin bir onur olduğunu belirten Musk, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini de vurguladı.

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