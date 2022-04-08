Elon Musk eşek değil ya, kaldırmazsa ayıp

Melih Altınok, Twitter'ın yüzde 9.2'sini alıp yönetim kuruluna girmeye hak kazanan Elon Musk'la ilgili bomba bir yazı kaleme aldı. Musk'ın Twitter'a girmesiyle şirkette huzursuzluk olduğu yönündeki dedikodulara değinen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Elon Musk, Twitter'ın yüzde 9.2'sini alıp yönetim kuruluna girmeye hak kazandı.

Şirkette huzursuzluk varmış.

Reuters'a konuşan kaynaklar, sanki Twitter çok düzeyli ve güvenilir mecraymış gibi, Musk ile birlikte "trol" ve "linç" kültürünün yayılmasından endişe ettiklerini söylemişler...

Musk'ın Twitter'ın Trump'a uyguladığı sansürü kaldırmasından korkuyorlarmış!

Eşek değil ya, kaldırmazsa ayıp.

Ayrıca Twitter'ın algoritmalarını açık hale getirmezse de..."