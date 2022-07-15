Elon Musk, en önemli adamını elinden kaçırdı

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor. Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebiliyor. Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

Tesla'da yapay zeka ve bilgisayarlı görüden (computer vision) sorumlu kıdemli yönetici Andrej Karpathy, şirketten ayrıldığını duyurdu.

Otopilot teknolojisinin geliştirilmesinde kilit rol oynayan deneyimli isim, elektrikli otomobil üreticisi için büyük bir kayıp olarak görülüyor.

Karpathy, beş yıldan fazla bir süre sinir ağları ve bilgisayarlı görü uzmanı olarak Tesla'da çalıştı.

Şirket içerisinde kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve yapay zeka sistemleri kıdemli direktörü konumuna yükselen Slovakya doğumlu uzman, mart ayında dört aylık bir izne çıkmıştı.

Andrej Karpathy, sunumlar sırasında Musk ile aynı sahneyi paylaşan birkaç üst düzey Tesla yöneticisinden biriydi.

Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi Karpathy yönetimi döneminde büyük ilerlemeler kaydetmişti. Öte yandan, koltuğa kimin geçeceği şimdilik belli değil.