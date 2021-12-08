Elon Musk dünyayı bekleyen büyük tehdidi açıkladı

CEO Konseyi Zirvesi'nde konuşan Musk, gezegenimizi bekleyen en büyük tehdidi açıkladı.

Gezegenimiz yaklaşık iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Milyonlarca cana mal olan virüs bize olası krizlere daha hazırlıklı olmamız gerektiğini öğretti.

Zira bilim dünyası Kovid-19 benzeri bir kriz için defalarca uyarmış ancak bu uyarılar dikkate alınmamıştı.

Virüs ile mücadelesini son sürat devam ettiren dünyaya yeni bir uyarı da Elon Musk'tan geldi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) CEO Konseyi Zirvesi'nde konuşan Musk, gezegenimizi bekleyen en büyük tehdidi açıkladı.

Elon Musk düşen doğum oranlarının insanlığı bekleyen en büyük tehdit olduğunu öne sürdü ve 'Medeniyet için en büyük risklerden biri düşük doğum oranıdır' dedi.

Musk görüntülü görüşme yoluyla katıldığı zirvedeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

'Pek çok kişi dünyada çok fazla insan olduğunu ve nüfusun kontrolden çıktığını düşünüyor. Bu yanlış. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanların daha fazla çocuğu olmazsa, medeniyet çökecek, sözlerime dikkate adın.'

Ancak bu sözler Musk'ın ilk uyarısı değil. Ünlü milyarder bu yılın Temmuz ayında ABD'nin nüfus artışındaki düşüşüne vurgu yapan bir WSJ makalesini paylaşmış ve paylaşımına 'uygarlığın geleceği için potansiyel olarak en büyük risk' notunu düşmüştü.

Elon Musk kimdir?

Elon Musk aynı zamanda SpaceX şirketinin kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı, Tesla şirketinin CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company şirketinin kurucusu; Neuralink'in ile OpenAI'nin kurucu ortağı ve ilk eş başkanıdır.