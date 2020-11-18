Elon Musk dünyanın en zengin 3. insanı oldu

SpaceX ve elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin hisselerinde yaşanan yüzde 13'lük artışla birlikte servetini 15 milyar dolar arttırarak 117,5 milyar dolar seviyesine ulaştırdı. Böylece Musk, dünyanın en zengin 3. insanı oldu.

2020 yılı içerisinde Tesla hisselerinde yüzde 500 oranında artış yaşandı. Yüzde 13'lük yeni artışın ardından Tesla, piyasa değerine göre endeksteki en büyük 10. şirket konumuna yükseldi.

Aynı endekste işlem gören Apple, en büyük şirket oldu. Apple'ı sırasıyla Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook ve Visa takip etti.