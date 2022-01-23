Elon Musk bu habere çok üzülecek!

"Dünya için yeterli insan olmaması, Mars için de olmaması demektir” diyerek nüfus hızındaki düşüşten kaygı duyduğunu açıklayan Elon Musk'ı üzecek bir haber geldi. Posta gazetesi yazarı Rükzan Sağır, Batı’da birçok erkeğin vazektomi (kısırlaştırma) operasyonu yaptırdığını belirtip, "Ekosistemin ayarlarıyla oynamak ne kadar tehlikeliyse, medeniyetin ayarlarıyla oynamak da o kadar tehlikeli" uyarısında bulundu. İşte o dikkat çekici yazı:

"İnsanlığı Mars’a taşımak isteyen Elon Musk, nüfus hızındaki düşüşten hoşnut değil. Bu hafta, “Dünya için yeterli insan olmaması, Mars için de olmaması demektir” diyerek endişesini paylaştı. Bu endişesi yersiz değil. Çünkü iklim krizi ve geçim zorluğu beklenmedik bir akım yarattı. Genç ve çocuksuz erkekler her geçen gün artıyor. Batı’da birçok erkek vazektomi operasyonu yaptırıyor. Yani kendilerini kısırlaştırıyor. Argümanları da “Böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum” klişesinden hallice. İngiliz kamu çalışanı Lloyd Williamson (30), çocuklara yaşanması zor bir dünya bırakmanın haksızlık olduğuna inanıyor.

Avustralyalı doktor Nick Demediuk, 1981’den bu yana 40 bin vazektomi yaptı. Son 3-4 yılda her 4 bin hastasından 200’ü hiç çocuğu olmayan 35 yaş üstü erkekler gençler. Demediuk, “Eskiden bu seçim bir hayat tarzının sonucuydu. Gezip eğlenmek isteyen erkekler babalıktan kaçınıyordu. Şimdi dünyaya karşı borçluluk duygusu ile bu kararı alıyorlar” diyor.

MEDENİYET İÇİN RİSK

İngiliz Prens Harry de bu nedenle ikiden fazla çocuk yapmayacağını söylüyor. 2012’de ‘Dünya Vazektomi Günü’ diye bir vakıf kuran ABD’li sinemacı Jonathan Stack (64) bunu daha çok ‘sorumlu erkeklik’ olarak tanımlıyor. Ekonomik dengesizlik ve öngörülmezlikler gençleri bu yönde etkiliyor. Bu istatistiklere bakınca medyanın, siyasi söylemlerin insanlığın geleceği üzerindeki etkisini çok çarpıcı bir şekilde görüyorsunuz.

Bugünkü haberlerle babalıktan vazgeçen gençler, “Çocuk yapmak için harika bir çağa girdik” diye bir haber anonsuyla ikna olabilir mi? Ekosistemin ayarlarıyla oynamak ne kadar tehlikeliyse, medeniyetin ayarlarıyla oynamak da o kadar tehlikeli. Dünyadaki hayat doğal seçilim ile ilerliyor. Yani doğurulacak çocukların daha zeki yaşam sistemleri geliştirmeyeceğini kim bilebilir? Nüfusu gençleşen dünya, eski akıllarla dolu bir dünya kadar çaresiz olmayacaktır. (...)"