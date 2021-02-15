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Gündem Elon Musk, bu defa fena çakıldı! Saniyeler içinde dibi gördü
Gündem

Elon Musk, bu defa fena çakıldı! Saniyeler içinde dibi gördü

İş adamı Elon Musk'ın geçtiğimiz haftalarda desteklediği kripto para birimi Dogecoin için olumsuz yorumda bulunması sert düşüş dalgasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 09:46:00 - 2021-02-15 09:58:12
Elon Musk, bu defa fena çakıldı! Saniyeler içinde dibi gördü

Kripto para piyasasını domine etmeye çalışan Tesla'nın sahibi milyarder iş adamı Elon Musk, DogeCoin'i olanların satması yönünde açıklama yaptı.

İş adamı Elon Musk'ın DogeCoin'e ait tweeti ile kripto para piyasalarını etkiledi.

Musk tweetinde "Eğer elinde DogeCoin tutan büyük yatırımcılar ellerindeki coinleri satarlarsa benim tam desteğimi alırlar. DogeCoin üzerine çok fazla konsantrasyon gerçek bir sorun" dedi.

Musk'ın tweetiyle birlikte Bitcoin yüzde 4.8, Ether yüzde 11, DogeCoin yüzde 24 düşüş yaşadı. Piyasadaki en büyük 10 kripto parada düşüş yüzde 10 civarında seyrediyor.

Dogecoın neden yükselmişti?

Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla destek   bulan kripto para DogeCoin, Tesla kurucusu Elon Musk, ABD'li rapçi Snoop Dogg ve müzisyen Gene Simmons tarafından yapılan yeni sosyal   medya paylaşımlarının ardından rekor yüksek seviyelere yükseldi.

İş adamı Elon Musk "Kaçınılmaz" yazarak tweet atmış ve DogeCoin rekor üstüne rekor kırmaya başlamıştı.

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