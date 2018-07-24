Elon Musk, Apple'a rakip oluyor! Görüntüler sızdı

Otomobil dünyasını yeniden şekillendiren Tesla akıllı telefon pazarına da adım atıyor.



En azından ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere bakılırsa firma ilk akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor.

Tesla Quadra kod adlı modelin ince bir çentikle birlikte geleceği görülüyor.



Akıllı telefonun yan tarafında ve alt tarafta çok ince çerçevelere yer verilmiş.

Modelin arka tarafında ise oldukça büyük bir Tesla logosu yer alıyor.



Çift kamera kurulumuna yer verildiği görülen modelin alt tarafında ise büyükçe birde hoparlör için olduğu tahmin edilen boşluk bırakılmış.