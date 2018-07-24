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Elon Musk, Apple'a rakip oluyor! Görüntüler sızdı

Gerçekleştirdiği teknoloji hamleleriyle adını sıkça duyuran Elon Musk, CEO'su olduğu Tesla şirketiyle akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. İlk görüntülerin sızdığı akıllı telefon modeliyle şimdiden Apple'ın akıllı telefonu iPhone'a rakip olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

24 Temmuz 2018 Salı 13:01
Elon Musk, Apple'a rakip oluyor! Görüntüler sızdı

Otomobil dünyasını yeniden şekillendiren Tesla akıllı telefon pazarına da adım atıyor.

En azından ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere bakılırsa firma ilk akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor.

Tesla Quadra kod adlı modelin ince bir çentikle birlikte geleceği görülüyor.

Akıllı telefonun yan tarafında ve alt tarafta çok ince çerçevelere yer verilmiş.

Modelin arka tarafında ise oldukça büyük bir Tesla logosu yer alıyor.

Çift kamera kurulumuna yer verildiği görülen modelin alt tarafında ise büyükçe birde hoparlör için olduğu tahmin edilen boşluk bırakılmış.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:01
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