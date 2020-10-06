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Teknoloji Elon Musk, 60 tane daha fırlattı
Teknoloji

Elon Musk, 60 tane daha fırlattı

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 19:04:00 -
Elon Musk, 60 tane daha fırlattı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda 700'den fazla Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti..

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

60 uydu daha fırlatıldı

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Starlink ağının 60 uyduluk bir grubunun, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.

Yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi ise fırlatıldıktan 9 dakika sonra Dünya'ya başarılı bir şekilde iniş yaptı.

13. görev tamamlandı

Bu, SpaceX'in Starlink uydu ağı projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 13'ncü fırlatış oldu. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

 

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Yorumlar

Ali

Aç insanların karnı doyar o zaman. Batı medeniyeti denen şey bu işte
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