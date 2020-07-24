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Spor

Elneny kaç numaralı formayı giyecek?

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız oyuncu Mohamed Elneny'nin siyah-beyazlılarda kalıp kalmayacağı çok merak ediliyordu. Peki, Elneny kaç numaralı formayı giyecek? Elneny Beşiktaş’ta mı kalacak? Elneny Premier League’e geri mi dönüyor? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-24 11:16:00 -
Elneny kaç numaralı formayı giyecek?

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı ön libero Mohamed Elneny'nin siyah-beyazlılarda kalıp kalmayacağı merak konusuydu.

Bonservisi iki yıl daha Arsenal’in elinde olan yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

Elneny’nin forma numarası açıklandı

2020-2021 sezonunda kendi sahasında giyeceği formaları kamuoyuyla paylaşan Arsenal kulübü, Elneny'nin yeni forma numarasının 25 olarak belirlendiğini açıkladı.

28 yaşındaki futbolcunun daha önceden giydiği 4 numaralı forma ise William Saliba'ya verildi.

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