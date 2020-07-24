Elneny kaç numaralı formayı giyecek?
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız oyuncu Mohamed Elneny'nin siyah-beyazlılarda kalıp kalmayacağı çok merak ediliyordu. Peki, Elneny kaç numaralı formayı giyecek? Elneny Beşiktaş’ta mı kalacak? Elneny Premier League’e geri mi dönüyor? İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı ön libero Mohamed Elneny'nin siyah-beyazlılarda kalıp kalmayacağı merak konusuydu.
Bonservisi iki yıl daha Arsenal’in elinde olan yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.
Elneny’nin forma numarası açıklandı
2020-2021 sezonunda kendi sahasında giyeceği formaları kamuoyuyla paylaşan Arsenal kulübü, Elneny'nin yeni forma numarasının 25 olarak belirlendiğini açıkladı.
28 yaşındaki futbolcunun daha önceden giydiği 4 numaralı forma ise William Saliba'ya verildi.