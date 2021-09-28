Elmasiye nasıl yapılır?

Elmalardan yapılan enfes bir tatlı tarifine ne dersiniz?

Malzemeler

* 1 kilo ekşi elma

* Tarçın

* Yarım su bardağı su

* 1,5 sh bardağı şeker



Krem Şanti İçin

* 1 çay bardağı süt

* 2 adet kivi

* 1 paket krem şanti



Hazırlanışı



* Tamamen soyduğunuz elmaları, dörde bölün ve fındık büyüklüğünde doğrayarak ayırın.

* Herhangi bir tencereye şekerin yarısından çoğunu ve yarım bardak suyu dökerek karıştırın. Kıvamı karamela haline gelene kadar karıştırmaya devam edin.

* Sonrasında karışıma tarçın ve elmaları ekleyin. Kalan şekeri de ilave edin. Biraz da su ekleyebilirsiniz. Kapağını kapatıp, 10-15 dakika pişirmeye bırakın.

* Ocaktan aldıktan sonra püre haline getirene çırpın.

* Bir paket krem şantiyi, bir çay bardağı sütle miksleyip, koyu bir kıvam olana kadar karıştırın. İçine bir tane kivi dilimleyerek ekleyin. Kaselere attığınız elmaların üzerine krem şantiyi sıkmaya başlayın. Onun üzerine de ikinciyi kiviyi dilimleyip, hazır hale getirin. Tatlımız servise hazır.



Afiyet olsun.