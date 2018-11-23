Elmanın faydalarını biliyor musunuz?

Doğu Anadolu ve Rusya'nın güneybatısında kalan bölgelerde ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı tahmin ediliyor. Besin değeri çok yüksek.. Tarih boyunca kültür çalışmalarıyla 1000 farklı elma çeşidinin üretildiği tahmin edilmekte..

Araştırmalar elmanın, prostat ve akciğer kanseri riskini azalttığını göstermiştir. Diğer birçok meyve gibi elma da yüksek miktarda C vitamini ve bunun yanında kanser riskini ve DNA hasarını azaltan, değerli antioksidanlar ihtiva ediyor. Bundan ayrı olarak, zengin lif içeriği kalınbağırsak faaliyetlerine yardımcı olmanın yanında kalp hastalıklarında, kilo vermede ve kolesterolün kontrolünde etkili.. Elmanın içeriğindeki bazı kimyasallar Parkinsonizm ve Alzheimer gibi beyin hastalıkları konusunda da koruyucudur. Çünkü taze elmada bulunan bazı antioksidanlar, beyin hücrelerini stresten kaynaklanan tahripten korumaktadır.

A ve C vitaminleri oldukça fazla, B vitamini pek az..

Elma yiyenlerde akli bozuklukların ve teneffüs yolları rahatsızlıklarının azaldığı ve diş çürümesi nisbetinin % 30'dan daha az olduğu tıbbi kaynaklarda belirtilmektedir.

Meyvelerin sultanı diye bilinen elma birçok derde deva olduğu gibi, kalbe de çok iyi gelir. Çünkü elma kandaki kolesterol oranını düşürür. Dalağın kan yapmasını sağlar. Çalışırken devamlı olarak oturanlara, şişmanlara, kanı fazla koyu olanlara elma son derece faydalıdır.

Demir eksikliğine bağlı kansızlıkta faydalıdır. Şeker hastalarının ve kan şekerinin yükselmesini istemeyen kişilerin tercih etmesi gereken ilk meyvedir. Meyve şekeri (früktoz) ihtiva ettiği için kan şekerini yükseltmez. Tansiyonu da düşürür. Nefesi rahatlatır. Akciğer kapasitesini artırır. İngiliz tıp dergisi Thorax'da yayınlanan bir çalışma, haftada en az beş elma yiyenlerin daha kolay nefes aldığını göstermektedir. Elma ayrıca yüksek tansiyon, adele ağrıları, böbrek taşlarına karşı birebir. İdrar yollarını açıyor, gastrit ve ülsere de iyi geliyor.

Yatmadan önce yenirse dişlerin beyaz kalmasını sağlaması yanında yatıştırıcı etkisinden dolayı uykuyu kolaylaştırır, baş ağrısına iyi gelir.

Kabızlık sorunu olanlara çok faydalıdır. Bağırsak kanserlerini önleyici etkisi vardır. Elma kürü yapmakla gut, böbrek, mesane hastalıkları ve hemoroitte şifa elde edilir.

Sabahları hiçbir şey yemeden evvel elma yendiğinde kanı temizler ve toksinleri atmayı sağlar.

Isırarak ve kabuğuyla yenirse dişleri temizler ve diş etlerini güçlendirir.

Uykudan önce yenirse rahatlatır ve kolay uyumayı sağlar.

Yeşil, hafif ekşi olanları mide bulantılarını önler.

Gastritten kaynaklanan yanmaları hafifletir.

Kabuğuyla pişirildiğinde bağırsakları çalıştırır ve yumuşatır.



Bal ekleyerek pişirildiğinde enerji verir.

Ortasına biraz marmelat ekleyip fırında pişirildiğinde, özellikle rejim yapanların tatlı yeme arzusunu giderir.