Elmanın faydaları nelerdir? Tarçınlı elma reçeli nasıl yapılır?

Elma tam bir şifa deposudur. Ölçülü tüketildiğinde elma hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de kansere karşı koruyucu olur. Peki, tarçınlı elma reçeli nasıl yapılır?

Elmanın faydaları nelerdir?

C vitamini yönünden zengin olan elma bağışıklık sistemini güçlendirir.

Lif yönünden zengin olan elma tokluk hissinin uzun sürmesini sağlar. Bu da kilo kontrolü yapanlar için son derece önemlidir.

Vitamin ve minarel yönünden zengin olan elma kalp ve damar sağlığını korur.

Lif deposu olan elma sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Yapılan bilimsel çalışmalar elmanın birçok kanser türüne karşı önleyici olduğunu kanıtlamıştır.

Her gün bir adet elma tüketerek kemik erimesi sorunundan kurtulmuş olursunuz.

Düzenli elma tüketimi beyin sağlığı için de son derece önemlidir.

Tarçınlı elma reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

4 adet elma

2 su bardağı toz şeker

Toz tarzın

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Öncelikle elmaları güzelce yıkayın.

Sonrasında elmaları küçük küçük doğrayın.

Elmaları tencereye alın.

Şekeri elmaların üzerine serpin ve kapağı kapatın.

4-5 saat boyunca meyvenin suyunu salmasını bekleyin.

Sonrasında tencereye yarım çay bardağı su ve bir miktar toz tarçın ekleyip pişmeye bırakın.

Reçel kıvam alınca limon suyunu ekleyin.

Limon suyunun ardından 5 dakika daha reçeli kaynatın ve altını kapatın.

Reçel sıcakken kavanozlara boşaltın.

Afiyet olsun.