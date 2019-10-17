0553 313 94 23

Elmanın faydaları nelerdir? Tarçınlı elma reçeli nasıl yapılır?

Elma tam bir şifa deposudur. Ölçülü tüketildiğinde elma hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de kansere karşı koruyucu olur. Peki, tarçınlı elma reçeli nasıl yapılır?

17 Ekim 2019 Perşembe 19:07
Elmanın faydaları nelerdir? Tarçınlı elma reçeli nasıl yapılır?

Elma tam bir şifa deposudur. Ölçülü tüketildiğinde elma hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de kansere karşı koruyucu olur. Peki, tarçınlı elma reçeli nasıl yapılır?

Elmanın faydaları nelerdir?

C vitamini yönünden zengin olan elma bağışıklık sistemini güçlendirir.

Lif yönünden zengin olan elma tokluk hissinin uzun sürmesini sağlar. Bu da kilo kontrolü yapanlar için son derece önemlidir.

Vitamin ve minarel yönünden zengin olan elma kalp ve damar sağlığını korur.

Lif deposu olan elma sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Yapılan bilimsel çalışmalar elmanın birçok kanser türüne karşı önleyici olduğunu kanıtlamıştır.

Her gün bir adet elma tüketerek kemik erimesi sorunundan kurtulmuş olursunuz.

Düzenli elma tüketimi beyin sağlığı için de son derece önemlidir.

Tarçınlı elma reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 4 adet elma
  • 2 su bardağı toz şeker
  • Toz tarzın
  • Yarım çay bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Öncelikle elmaları güzelce yıkayın.

Sonrasında elmaları küçük küçük doğrayın.

Elmaları tencereye alın.

Şekeri elmaların üzerine serpin ve kapağı kapatın.

4-5 saat boyunca meyvenin suyunu salmasını bekleyin.

Sonrasında tencereye yarım çay bardağı su ve bir miktar toz tarçın ekleyip pişmeye bırakın.

Reçel kıvam alınca limon suyunu ekleyin.

Limon suyunun ardından 5 dakika daha reçeli kaynatın ve altını kapatın.

Reçel sıcakken kavanozlara boşaltın.

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 19:07
  1. Elmanın faydaları nelerdir?
  2. Tarçınlı elma reçeli nasıl yapılır?
  3. elma reçeli tarifi
  4. kuru elma reçeli nasıl yapılır
  5. rendeli elma receli
  6. şekersiz elma reçeli
  7. elma reçeli yapmanın püf noktaları
  8. yeşil elma faydaları
  9. elmanın faydaları ve vitaminleri
  10. sarı elmanın faydaları
  11. kabuklu elmanın faydaları
  12. elmanın faydaları ve zararları
  13. tuzlu elma faydaları
  14. küçük kırmızı elma faydaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık duyurdu! İşte öldürülen terörist sayısı
    1. Bakanlık duyurdu! İşte öldürülen..
    2. Metabolizma nasıl güçlendirilir?..
    3. Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar..
    4. Tüm dünyaya duyurdular! Rusya balistik..
    5. Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman..
    6. İTÜ'den ürküten İstanbul depremi..
    7. Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne..
    8. Altınordu Altay maçı ne zaman saat..
    9. Adanaspor İstanbulspor maçı ne zaman..
    10. Boluspor Giresunspor maçı ne zaman..
    11. Erdoğan ile ABD Başkan yardımcısı..
    12. Menemenspor Erzurumspor maçı ne zaman..
    13. Hatayspor Adana Demirspor maçı ne..
    14. Bursaspor Ümraniyespor maçı ne zaman..
    15. Avrupa ülkesi resti çekti: Türkiye'ye..
    16. İnegölspor Samsunspor maçı ne zaman..
    17. Elmanın faydaları nelerdir? Tarçınlı..
    18. EYT’de son dakika gelişmesi yaşandı!..
    19. Türkiye'nin harekat bölgesinde yer..
    20. İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?..
    21. Ayvanın faydaları nelerdir? Ayva..
    22. CHP'de büyük rezalet! Belediye..
    23. Suat Serdar'dan tepki çeken asker..
    24. Altındağ İlçe Belediye Başkanı Asım..
    25. Dünya Astsubaylar Günü nedir? 17 Ekim..
    26. Gizli şeker nedir? Gizli şeker..
    27. Türkiye aleyhine kara propaganda!..
    28. İncirlik Üssü'nde savaş uçağı..
    29. EYT 2020 bütçesine girdi mi? Son..
    30. Adana'da komşu aileler arasında..
    Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
    Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
    Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
    Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
    Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
    Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
    Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
    Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!