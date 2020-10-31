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Kadın - Aile Elmalı tarçınlı kek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Elmalı tarçınlı kek nasıl yapılır?

Kolay elmalı tarçınlı kek tarifi | Beş çayı için harika bir kek tarifi arıyorsanız; mutlaka elmalı tarçınlı tarifi denemelisiniz. Peki, elmalı tarçınlı kek nasıl yapılır? | Elmalı tarçınlı kek tarifi | Elmalı tarçınlı kek nasıl malzemeleri | Tam ölçülü elmalı tarçınlı kek tarifi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:31:00 -
Elmalı tarçınlı kek nasıl yapılır?

Elmalı kek tarifi | Elma ve tarçının muhteşem uyumuşla leziz bir kek hazırlayabilirsiniz. Birkaç elma, biraz un ve şahane bir kek karşınıza çıkacak. Peki, elmalı kek için hangi malzemeler gerekli?

Elmalı tarçınlı kek tarifi

Malzemeler:

  • 3 su bardağı un
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • Yarım çay bardağı süt
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet elma
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Elmalı tarçınlı kek nasıl yapılır?

Kahvaltıya, beslenme çantasına ve beş çayına yakışan bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Öncelikle yumurta ve şekeri derin bir kabın içerisinde güzelce karıştırın.

Süt ve yağı ekleyip çırpmaya devam edin.

Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı eleyerek ilave edin.

Hamuru bir kek kalıbına dökün.

Hamurun üzerine tarçını serpin.

İki adet elmayı ince ince dilimleyin.

Dilimledikleriniz elmaları keke kalıbının üzerine dizin.

Elmaların üzerine de bir miktar tarçın serpin.

Önceden ısıtılmış fırında keki yaklaşık 40 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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