Elmalı milföy nasıl yapılır? Elmalı milföy tatlısı tarifi
Kolay tatlı tarifi | Çat kapı misafirler için hazırlayabileceğiniz kolay bir tarif arıyorsanız 'Elmalı milföy' tarifini deneyebilirsiniz. Peki, elmalı milföy nasıl yapılır? Tam ölçülü elmalı milföy tatlısı tarifi
Hızlı ve leziz bir tatlı tarifi arıyorsanız; elmalı milföyü mutlaka denemelisiniz. İşte, elmalı milföy tarifi…
Elmalı milföy tatlısı tarifi
Malzemeler:
- 3 yaprak milföy (6 kare dilim)
- 2 adet elma
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 3 yemek kaşığı şeker
Süslemek için:
- Pudra şekeri
Elmalı milföy nasıl yapılır?
Öncelikle elmaların kabuklarını soyup rendeleyin.
Bir tavaya rendelediğiniz elmalarla şekeri alıp soteleyin.
Elmalar suyunu çekince ocağın altını kapatın.
Elmalar soğuduktan sonra her bir milföy karesinin içeresine harçtan yerleştirin.
Milföylere arzu ettiğiniz şekli verin.
Milföyleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.
Tatlınızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün.
Üzeri kızaran milföyleri fırından çıkarın.
Tatlı ılındıktan sonra pudra şekeri serpip ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.