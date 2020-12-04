Elmalı kek nasıl yapılır? Elmalı kek tarifi, malzemeleri

Klasik kek tariflerinden sıkılanlar için elmalı kek güzel bir alternatif. Özellikle kış aylarına girdiğimiz günlerde tüketilen elma meyvesi hem sağlık açısından büyük faydaya sahip hem de oldukça lezzetli. İşte nefis bir elmalı kek tarifi ayrıntılarıyla haberimizde...

Elmalı kek tarifi

Malzemeler

3 su bardağı un

3/4 su bardağı şeker

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım tatlı kaşığı tuz

Çeyrek tatlı kaşığı muskat

1-2 diş karanfil

Yarım su bardağı tereyağı

Çeyrek su bardağı sıvı yağ

2 yumurta

3/4 su bardağı süt

4 adet yeşil elma

Üzerine serpmek için:

2 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı

Karanfilleri havanda ezip toz haline getirin.

Elmaları soyup çekirdeklerini çıkarın ve kuşbaşı doğrayın.

Derin bir kasede un, şeker, kabartma tozu, tuz, karanfil ve muskatı derin bir kasede karıştırın.

Elmaları bu karışıma ekleyip harmanlayın.

Tereyağını eritip soğutun.

Sıvı tereyağı, sıvı yağ, yumurta, süt ve vanilya özütünü de ayrı bir kasede karıştırın.

Sıvı malzemelerin karışımı kuru malzemelere ilave edin ve yapışkan bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Kilitli bir kek kalıbını yağlayıp hamuru kalıba dökün.

Üzerine toz şekeri serpin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra keki fırına verin.

45-50 dakika kadar pişirdiğiniz kekin içi pişti ve üzeri kızardıysa hazırdır, fırından alabilirsiniz.