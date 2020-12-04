Elmalı kek nasıl yapılır? Elmalı kek tarifi, malzemeleri
Elmalı kek sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok sevilen ve tercih edilen bir tatlı türüdür. Özellikle İrlanda usulü ile meşhur olan elmalı kek hem oldukça lezzetli hem de yapımı son derece basittir. Peki, Elmalı kek nasıl yapılır? Elmalı kek tarifi, malzemeleri
Klasik kek tariflerinden sıkılanlar için elmalı kek güzel bir alternatif. Özellikle kış aylarına girdiğimiz günlerde tüketilen elma meyvesi hem sağlık açısından büyük faydaya sahip hem de oldukça lezzetli. İşte nefis bir elmalı kek tarifi ayrıntılarıyla haberimizde...
Elmalı kek tarifi
Malzemeler
3 su bardağı un
3/4 su bardağı şeker
2 tatlı kaşığı kabartma tozu
Yarım tatlı kaşığı tuz
Çeyrek tatlı kaşığı muskat
1-2 diş karanfil
Yarım su bardağı tereyağı
Çeyrek su bardağı sıvı yağ
2 yumurta
3/4 su bardağı süt
4 adet yeşil elma
Üzerine serpmek için:
2 yemek kaşığı toz şeker
Yapılışı
Karanfilleri havanda ezip toz haline getirin.
Elmaları soyup çekirdeklerini çıkarın ve kuşbaşı doğrayın.
Derin bir kasede un, şeker, kabartma tozu, tuz, karanfil ve muskatı derin bir kasede karıştırın.
Elmaları bu karışıma ekleyip harmanlayın.
Tereyağını eritip soğutun.
Sıvı tereyağı, sıvı yağ, yumurta, süt ve vanilya özütünü de ayrı bir kasede karıştırın.
Sıvı malzemelerin karışımı kuru malzemelere ilave edin ve yapışkan bir hamur elde edene kadar karıştırın.
Kilitli bir kek kalıbını yağlayıp hamuru kalıba dökün.
Üzerine toz şekeri serpin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra keki fırına verin.
45-50 dakika kadar pişirdiğiniz kekin içi pişti ve üzeri kızardıysa hazırdır, fırından alabilirsiniz.