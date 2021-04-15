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Kadın - Aile Elmalı güllaç dolması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Elmalı güllaç dolması nasıl yapılır?

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan Güllaçın iftar sofralarından sonra lezzetine doyum olunmuyor. Söz konusu tatlının tadını hafifletecek elma, tarçın, ceviz karışımı hem de azaltılmış şekeri ile bu tarif farklı bir lezzete kavuşuyor. Peki, elmalı güllaç dolması nasıl yapılır? Elmalı güllaç dolması tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 20:31:00 -
Elmalı güllaç dolması nasıl yapılır?

Elmalı güllaç dolması tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

6 tane güllaç yaprağı, 4 tane elma, 1 su bardağı ceviz içi, 1 su bardağı toz şeker, 1 litre süt, 1 çay kaşığı tarçın, 2 paket vanilin

Elmalı güllaç dolması nasıl yapılır?

Öncelikle tarife elmaların kabuklarını soyup kalın bir şekilde rendeleyerek başlayın. Rendelenmiş elmaları, iri doğranmış cevizler ve iki yemek kaşığı şeker ile suyunu çekene kadar pişirmeniz gerekir. Tarçını serpip daha sonra soğuması için ocaktan alabilirsiniz.

Sütü ve şekeri karıştırıp kaynama noktasına kadar ısıtmalısınız. Ardından vanilinleri karıştırıp ocaktan alabilirsiniz.

Güllaç yapraklarını dörde ayırın. Yaprakları tek tek ılınmış süte batırın ve hafif yumuşayınca çukur bir kaba ortasını boş bırakacak şekilde 3 ya da 4 tane ekleyin.

Boşluğa elmalı karışımdan koyup boştaki kenarları ortaya doğru kapatmalısınız. Kaseyi servis yapacağınız tepsiye bir miktar süt ekledikten sonra ters çevirmeniz gerekir.

Güllaçların üzerine sütlü karışımdan bolca gezdirip kalan şerbeti de servis için ayırmayı unutmayın. Güllaçların üzerini kurumaması için kapatmalısınız. Bu şekilde en az üç saat buzdolabında tutun.

Güllaçları servis ederken sütlü şerbet ile hafifçe ıslatmayı unutmayın. Tabağınızı ceviz, Antep fıstığı, nar taneleri ve ceviz ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…

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