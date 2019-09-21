Sağlıklı ve fit bedene sahip olmak istiyorsanız; yediğinize, içtiğinize özen göstermelisiniz. İşte, hem sağlıklı hem de leziz bir atıştırmalık tarifi. “Elmalı fıstık ezmeli sağlıklı atıştırmalık nasıl hazırlanır?” sorusunun yanıtı.

Elmalı fıstık ezmeli atıştırmalık sağlıklı mı?

Elmalı fıstık ezmeli atıştırmalığı ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Ancak bu lezzetli atıştırmalığı tüketirken ölçülü olmakta yarar var. Çünkü bir orta boy kırmızı elmanın kalorisi 47'dir.1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi ise yaklaşık 35 kaloridir. Yani yarım elmayı incecik dilimleyip bir tatlı kaşığı fıstık ezmesiyle hazırlayacağınız atıştırmalık hem besleyici hem de sağlıklı bir ara öğün olacaktır.

Elmalı fıstık ezmeli atıştırmalık nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 adet elma

Fıstık ezmesi

Arzunuza göre ceviz

Elmayı ince dilimlere ayırın.

Kestiğiniz ince elma dilimlerinin üzerine bir bıçak yardımıyla fıstık ezmesi sürün.

Arzu ederseniz fıstığın üzerine ceviz serpiştirebilirsiniz.