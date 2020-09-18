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Aktüel Elmadağ'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Elmadağ'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yaklaşık 500 işçinin çalıştığı fabrikada çıkan yangında, can kaybı yaşanmadı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:59:12 -
Elmadağ'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hasanoğlan Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 500 işçinin çalıştığı fabrika hemen tahliye edildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına başladı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, fabrikada büyük ölçüde hasar meydana geldi.


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