Elma sirkesi kilo verdirir: O öyle böyle değil! Sabahları aç karnına bunu yapın yağlarınız eritin! Her derde deva

Yaz aylarında özellikle kadınların en büyük şikayet konusu fazla kiloları oluyor. Yaza fit girmek isteyenler kilo vermenin püf noktalarını araştırıyor.Lübnan'da bu yıl yapılan deneylerde araştırmacılar 3 ay boyunca her sabah aç karnına bir çorba kaşığı elma sirkesi içenlerin ortalama 15 kilo verdiğini açıkladı. ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELER?

Peki aç karnına elma sirkesi içmenin vücuda başka ne faydaları var?

Elma sirkesi içeriğinde protein, enzim ve probiyotik bakteri lifleri içermesi bakımından sindirim sorunlarından cilt problemlerine, saç kepeğinden kalp sağlığına birçok faydası bulunuyor.

KANŞEKERİNİ KONTROL ETMEDE ÜZERİNE YOK

Elma sirkesi Tip1 diyabetlilere zararlı olabilirken Tip2 diyabetli kişilerin kan şekerini dengelemekte çok etkili.

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KİLO VERMEYE BİREBİR

Lübnan'da bu yıl yapılan araştırmalara göre 3 ay boyunca her sabah aç karnına bir çorba kaşığı elma sirkesi içenlerin 15 kiloya kadar kilo verdiği görüldü. Tokluk hissi veren ve yağ yakımına yardımcı olan elma sirkesi diyet programlarının vazgeçilmezi oldu.

KÖTÜ KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜR

Elma sirkesi, böbreklerin ürettiği ve kan damarlarının daralıp genişlemesine neden olan hormon renini kontrol etmeye yardımcıdır. Elma sirkesi damarları gevşetir ve kan basıncını düşürür.

CİLT DOSTU

Doğal bir asidik ve antimikrobiyal olan elma sirkesi ciltte meydana gelebilecek tüm enfeksiyonların düşmanıdır. SİNDİRİM VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN BİREBİR

Fermente bir ürün olan elma sirkesi bağırsak dostu probiyotik bakteriler içerir. Bu sayede sindirim sisteminde sorun yaşayanların vazgeçilmezidir. Her yemekten önce 2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketenler yemekleri sindirimde sorun yaşamazlar.

SAÇ KEPEĞİNİZ VARSA MUTLAKA BUNU YAPIN!

Elma sirkesi saç derisine de iyi gelir. Her duş sonrasında elma sirkesi ile saçı durulamak kepeği önler. Aynı zamanda elma sirkesi saçın parlak görünmesine de yardımcı olur.