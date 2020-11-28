Elma kompostosu nasıl yapılır?
Tam ölçülü elma kompostosu tarifi | Yemeklerin yanına lezzetli olduğu kadar sağlıklı bir içecek hazırlamak isteyenler elma kompostosu tarifini araştırıyor. Elma kompostosu nasıl yapılır? | Tam ölçülü elma kompostosu tarifi | Komposto tarifi
Elmalı komposto yapılışı | Ölçülü tüketildiğinde bağırsak sağlığı için faydalı olduğu belirtilen kompostoyu son derece kolay bir tarifle hazırlayabilirsiniz.
Elma kompostosu tarifi
Malzemeler:
- 6-7 adet elma
- 1,5 su bardağı şeker (Damak tadınıza göre şeker miktarını değiştirebilirsiniz)
- 1 adet limon
- Su
Elma kompostosu nasıl yapılır?
Elmaları yıkayıp kabuklarını soyun. Ardından elmaları küp kür doğrayın.
Elmayı tencereye alın.
Elmaların üzerini geçecek kadar suyu tencereye ilave edin.
Elmaları haşlanmaya bırakın.
Şeker ve limon suyunu elmalar yumuşayınca tencereye ekleyin.
10 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın.
Soğuduktan sonra kompostoyu ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.