Elma ihracatında Hindistan bereketi yaşanıyor

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin elma ihracatı, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65’lik artışla 78 milyon dolardan 129 milyon dolara çıktı. Bu yıl Hindistan’a elma ihracatındaki artış dikkati çekti. Bu ülkeye elma ihracatı, 16 milyon dolardan 41,7 milyon dolara çıktı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin her bölgesinde elma yetiştirilebildiğini belirterek, “İlerleyen yıllarda elma üretiminin daha da artması ve ihracat rakamlarının 2-3 katına çıkması mümkün. Elma ve elma suyu ihracatımız 2021 yılı sonunda 400 milyon dolar seviyesine çıkacak, yakın gelecekte elma ve elma suyu ihracatından 1 milyar dolar döviz elde edebiliriz” ifadelerini kullandı.