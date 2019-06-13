Elma çayının bilinmeyen faydaları | Farklı elma çayları
Elma ülkemizde yoğun ticareti yapılan ve çok tüketilen bir meyve. Pek çok kişi olduğu gibi tüketiyor ve elma çayının faydalarını bilmiyor. Peki elma çayı ne işe yarıyor?13 Haziran 2019 Perşembe 09:58
Gülgiller familyasına ait olan elma, hoş kokusu, tadı ve doyuruculuğuyla çok tercih edilen bir meyve. Elmanın faydaları çoğunlukla bilinse de elma çayının faydaları pek bilinmiyor. Her tür elmadan yapılabilen elma çayını çeşitlendirmek de mümkün.
Baharatlı elma çayı tarifi
Yarım elmayı küçük küçük kabuklarıyla birlikte doğrayın. 3 adet karanfil, 1 adet top karabiber, bir miktar zencefil (karanfil kadar olabilir) ve yarım çubuk tarçını bir demliğe alın. Üzerine 2 - 3 su bardağı kaynar suyu ilave edip, 1 dakika kaynatın ve 10 dakika kadar demlendirin.
Dilerseniz demleme esnasında anason koyabilir, sonrasında bal ya da limonla birlikte içebilirsiniz.
Boşaltım sistemine yardımcı elma çayı
Yarım elma kabuklarıyla birlikte küçük küçük dilimlyin. 5 adet taze nane yaprağıyla birlikte demliğe alın. 2 su bardağı kadar kaynar suyu üzerine ilave edip 1 dakika kaynatın. 10 dakika demlendirin ve için.
Sade elma çayı
Yarım elmayı küçük küçük kabuklarıyla birlikte doğrayın. Yarım çubuk tarçınla birlikte demliğe alın. 1 su bardağı kaynar suyu üzerine ilave edip 1 dakika kadar kaynatın ve altını kapatın. (Dilerseniz tarçın koymayabilirsiniz.) 5 dakika dinlendirip için.
Elma çayının faydaları
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Enerji verir.
- Baş ağrısına iyi gelir.
- Vücuttaki iltihaplanmayı ve ödemi atar.
- Kalp sağlığını korur.
- Kötü kolesterolü düzenler.
- Bağırsakları yumuşatır.
- Kemik ve dişleri sağlamlaştırır.
- Menepozu geciktirir.
- Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
- Göz sağlığını korur.
- Yağ yakımına destek olur.
- Hafızayı güçlendirir.
- Toksinleri öldürür.
- Diyabete karşı korur.
- Cildi gençleştirir ve korur.
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