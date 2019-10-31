Elma çayı ne zaman içilir? Elma çayının faydaları nelerdir?

Hastalıklarla savaşan ve yararı saymakla bitmeyen elma çayını birçok kişi bilmiyor. Sık sık tüketilmesi gereken, cildi tazeleyen elma çayı tariflerini sizler için derledik. Peki ama elma çayının faydaları nelerdir? Elma çayı nasıl demlenir? Taze elma çayı tarifleri...

Gülgiller familyasına ait olan elma, hoş kokusu, tadı ve doyuruculuğuyla çok tercih edilen bir meyve. Elmanın faydaları çoğunlukla bilinse de elma çayının faydaları pek bilinmiyor. Her tür elmadan yapılabilen elma çayını çeşitlendirmek de mümkün.

Baharatlı elma çayı tarifi

Yarım elmayı küçük küçük kabuklarıyla birlikte doğrayın. 3 adet karanfil, 1 adet top karabiber, bir miktar zencefil (karanfil kadar olabilir) ve yarım çubuk tarçını bir demliğe alın. Üzerine 2 - 3 su bardağı kaynar suyu ilave edip, 1 dakika kaynatın ve 10 dakika kadar demlendirin.

Dilerseniz demleme esnasında anason koyabilir, sonrasında bal ya da limonla birlikte içebilirsiniz.

Boşaltım sistemine yardımcı elma çayı





Yarım elma kabuklarıyla birlikte küçük küçük dilimlyin. 5 adet taze nane yaprağıyla birlikte demliğe alın. 2 su bardağı kadar kaynar suyu üzerine ilave edip 1 dakika kaynatın. 10 dakika demlendirin ve için.

Sade elma çayı

Yarım elmayı küçük küçük kabuklarıyla birlikte doğrayın. Yarım çubuk tarçınla birlikte demliğe alın. 1 su bardağı kaynar suyu üzerine ilave edip 1 dakika kadar kaynatın ve altını kapatın. (Dilerseniz tarçın koymayabilirsiniz.) 5 dakika dinlendirip için.

Elma çayının faydaları