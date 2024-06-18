Ellon Musk'tan takipçisine şaşırtan cevap: Yakında telefonlar olmayacak

Tesla CEO'su Elon Musk gelecekte akıllı telefonların olmayacağına inanıyor. Bunun yerine geleceğe nöralinkler hakim olacak.

Musk, eski adı Twitter olan X'te "Yeni X telefonunuzu düşünerek kontrol etmenizi sağlamak için beyninize bir Neuralink arayüzü takar mıydınız?" diye soran bir parodi hesabına yanıt verdi.

Teknoloji milyarderi buna cevaben "Gelecekte telefon olmayacak, sadece Neuralink'ler olacak" diye yazdı.

NEURALİNK NEDİR?

Musk, beyin aktivitesini çözmek ve uyarmak için implante edilebilir bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştiren bir nöroteknoloji şirketi olan Neuralink'i kurdu. Bu yılın başlarında Neuralink, bir insan hastaya başarılı bir şekilde beyin implantı yerleştirdi. "Link" olarak bilinen Neuralink implantının ilk alıcısının prosedürden sonra iyi bir şekilde iyileştiği bildirildi.

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Şirket ikinci bir katılımcı arıyor. Musk bu yılın Mayıs ayında "Neuralink ikinci katılımcı için başvuruları kabul ediyor. Bu, sadece düşünerek telefonunuzu ve bilgisayarınızı kontrol etmenizi sağlayan Telepati sibernetik beyin implantı olarak görülüyor.

STARLİNK MINI PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR!

Öte yandan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX iştiraki Starlink yakında donanım portföyünü genişletebilir. Şirket, Starlink uydularından yayılan internet ile senkronize çalışan ve insanların vahşi doğada bağlantıda kalmalarına yardımcı olan taşınabilir bir çanak olan "Starlink Mini" olarak bilinen ürünü piyasaya sürebilir.

"Uzun zamandır süper taşınabilir bir Starlink çanağı istiyordum. Bu heyecan verici," diyen mühendis Oleg Kutkov, ürünün birkaç fotoğrafını da paylaştı.

Musk, "Şu anda kurdum ve bu yazıyı uzaydan yazıyorum" diyerek gönderisine yanıt verdi.