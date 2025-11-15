  • İSTANBUL
Soçi'ye Valday'e - Novo-Ogaryovo'a Rusya ofis yaptırdı: Perde arkası ortaya çıktı! Putin'in sırrı...

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine “Gazze’deki soykırımı tanıyın” çağrısı

Japonya’nın yeni Başbakanı'na Çin, “Ateşle oynayan, ateşte yok olur” dedi! Ortalık karıştı!

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Şam'da şiddetli patlama

BM duyurdu: İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti' Yine gerilim tırmanıyor! İsrail bahane arıyor

Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi! Moskava Kiev'i suçladı, gündem oldu!

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Elleriniz dert görmedin: Önce arabaya sonra sürücüye darp!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya

Aksaray'da alkollü halde kullandığı otomobille kaldırıma çıkıp 3 kişiyi yaralayan sürücü öfkeli vatandaşlar tarafından darp edildi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra 68 AK 705 plakalı aracına binip trafiğe çıkan 68 yaşındaki Ali K., Atatürk Bulvarından Eski Sanayi Caddesi’ne ters olmasına rağmen kaldırıma çıkarak girdi. Belediyenin camdan yaptırdığı bariyerleri parçalayarak onlarca insanın bulunduğu kaldırıma çıkan sürücü, aydınlatma direğine çarptı ve elektrik kutusuna çarptı.

Geri manevra yaparak engelden kurtulan sürücü kaldırımdan giderek ters yola girdi. Bu sırada Dilan C. (21), Arzu D. (23) ve ismi belirlenemeyen 3 yayaya çarpan sürücü, kaldırımdan inince de park halindeki araçlara çarptı. 3 tekerlekli motosiklete de çarpan sürücü, toplam 5 araca çarparken, girdiği ters yolda karşısına minibüs çıkınca durmak zorunda kaldı.

Bu sırada sürücüye öfkelenen esnaf ve vatandaşlar ellerine geçirdikleri sopa ve demirlerle araca saldırdı. Tekme atarak araç camlarını kırmaya çalışan kadın erkek vatandaşlar, bir süre sonra sürücüyü tekme tokat darbetti. Vatandaşlar polis ekiplerinin gelmesiyle şahsı bırakırken, yaşananlar anbean vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Sürücünün çarptığı 3 kişi ve darp sonucu yaralanan sürücü, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis alkollü sürücüyü tedavi sonrası gözaltına aldı. Sürücünün yapılan alkol muayenesinde 2.67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan sürücü hakkında adli işlem başlatılarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

